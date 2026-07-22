Volkswagen Golf e T-Roc Full Hybrid: aperti gli ordini in Italia, svelati i prezzi

Volkswagen ha aperto gli ordini in Italia per le Golf e T-Roc con la nuova motorizzazione Full Hybrid. Giusto ieri scrivevamo che la casa tedesca aveva aperto i preordini in Germania e adesso tocca finalmente anche all'Italia. Con l'avvio della commercializzazione scopriamo anche i prezzi. Il nuovo ibrido è molto importanti per i piani del costruttore che punta a voler offrire un'ulteriore alternativa per accontentare un po' tutte le esigenze dei suoi clienti.
Oggi da 170 CV, più avanti anche da 136 CV
Per il momento il powertrain delle Golf 1.5 TSI Hybrid e T-Roc 1.5 TSI Hybrid è composto da un motore benzina turbo 1.5 TSI evo2 abbinato a un sistema ibrido con batteria da 1,6 kWh. La potenza di sistema arriva a 170 CV con 309 Nm di coppia, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi.
Questa motorizzazione è stata sviluppata per offrire un buon equilibrio tra efficienza, dinamica e comfort. Più avanti arriverà un'altra versione con potenza di 136 CV.
Trattandosi di una motorizzazione Full Hybrid, il motore elettrico sostituisce o supporta il motore a benzina, per esempio in partenza o a bassa velocità. Il tutto consente di ridurre i consumi e le emissioni, oltre a garantire una guida più fluida grazie ai vantaggi dell'utilizzo del motore elettrico.
A bassa velocità le auto si muovono con il solo motore elettrico. Il powertrain funziona anche in modalità in serie. A dare trazione è il motore elettrico con l'unità a benzina che funge da generatore per ricaricare la batteria. Nella modalità in parallelo funzionano entrambi i motori. Sopra i 60 km/h è l'unità a benzina a dare trazione con il motore elettrico che funziona a supporto come boost durante, per esempio, l'accelerazione.
Il conducente potrà scegliere tra tre profili di guida a bordo della nuova Golf Hybrid e della T-Roc Hybrid: Eco, Comfort e Sport.
Prezzi in Italia
Quanto costano le nuove Volkswagen Golf 1.5 TSI Hybrid e T-Roc 1.5 TSI Hybrid in Italia? La Golf in allestimento Style da 39.250 euro, R-Line da 39.450 euro e R-Line Plus da 39.750 euro. La T-Roc è disponibile negli allestimenti Style da 42.650 euro e R-Line da 43.750 euro. Nelle concessionarie in autunno quando apriranno anche gli ordini del Full Hybrid da 136 CV.
- Volkswagen Golf 1.5 TSI Hybrid Style: 39.250 euro
- Volkswagen Golf 1.5 TSI Hybrid R-Line: 39.450 euro
- Volkswagen Golf 1.5 TSI Hybrid R-Line Plus: 39.750 euro
- Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Hybrid Style: 42.650 euro
- Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Hybrid R-Line: 43.750 euro
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Life
|115 / 85
|31.350 €
|Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Edition Plus
|115 / 85
|31.550 €
|Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Life
|150 / 110
|33.150 €
|Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Edition Plus
|150 / 110
|33.350 €
|Golf 1.5 eTSI ACT Life DSG
|115 / 85
|34.000 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Edition Plus DSG
|115 / 85
|34.200 €
|Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Life
|115 / 85
|34.700 €
|Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Edition Plus
|115 / 85
|34.900 €
|Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Style
|150 / 110
|35.500 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Style DSG
|115 / 85
|36.350 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line DSG
|115 / 85
|36.550 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line Plus DSG
|115 / 85
|36.850 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV Style DSG
|150 / 110
|38.150 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line DSG
|150 / 110
|38.350 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line Plus DSG
|150 / 110
|38.650 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV Life DSG
|150 / 110
|38.750 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV Edition Plus DSG
|150 / 110
|38.950 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV Style DSG
|150 / 110
|41.100 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line DSG
|150 / 110
|41.300 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line Plus DSG
|150 / 110
|41.600 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Life DSG
|150 / 110
|43.250 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Edition Plus DSG
|150 / 110
|43.450 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Style DSG
|150 / 110
|45.200 €
|Golf 2.0 TSI GTI DSG
|265 / 195
|46.350 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid GTE DSG
|177 / -
|49.200 €
|Golf 2.0 TSI R DSG 4MOTION
|333 / 245
|62.700 €
|Golf 2.0 TSI R Black Edition DSG 4MOTION
|333 / 245
|68.200 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volkswagen Golf visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Volkswagen Golf
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).