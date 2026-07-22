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Volkswagen Golf e T-Roc Full Hybrid: aperti gli ordini in Italia, svelati i prezzi

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1 ora fa - Golf e T-Roc Full Hybrid arrivano in Italia: ecco quanto costano

Le nuove Volkswagen Golf e T-Roc Full Hybrid sono ordinabili anche in Italia
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Volkswagen ha aperto gli ordini in Italia per le Golf e T-Roc con la nuova motorizzazione Full Hybrid. Giusto ieri scrivevamo che la casa tedesca aveva aperto i preordini in Germania e adesso tocca finalmente anche all'Italia. Con l'avvio della commercializzazione scopriamo anche i prezzi. Il nuovo ibrido è molto importanti per i piani del costruttore che punta a voler offrire un'ulteriore alternativa per accontentare un po' tutte le esigenze dei suoi clienti.

Oggi da 170 CV, più avanti anche da 136 CV

Per il momento il powertrain delle Golf 1.5 TSI Hybrid e T-Roc 1.5 TSI Hybrid è composto da un motore benzina turbo 1.5 TSI evo2 abbinato a un sistema ibrido con batteria da 1,6 kWh. La potenza di sistema arriva a 170 CV con 309 Nm di coppia, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi.

Volkswagen T-Roc Full Hybrid

Questa motorizzazione è stata sviluppata per offrire un buon equilibrio tra efficienza, dinamica e comfort. Più avanti arriverà un'altra versione con potenza di 136 CV.

Trattandosi di una motorizzazione Full Hybrid, il motore elettrico sostituisce o supporta il motore a benzina, per esempio in partenza o a bassa velocità. Il tutto consente di ridurre i consumi e le emissioni, oltre a garantire una guida più fluida grazie ai vantaggi dell'utilizzo del motore elettrico.

A bassa velocità le auto si muovono con il solo motore elettrico. Il powertrain funziona anche in modalità in serie. A dare trazione è il motore elettrico con l'unità a benzina che funge da generatore per ricaricare la batteria. Nella modalità in parallelo funzionano entrambi i motori. Sopra i 60 km/h è l'unità a benzina a dare trazione con il motore elettrico che funziona a supporto come boost durante, per esempio, l'accelerazione.

Volkswagen Golf Full Hybrid

Il conducente potrà scegliere tra tre profili di guida a bordo della nuova Golf Hybrid e della T-Roc Hybrid: Eco, Comfort e Sport.

Prezzi in Italia

Volkswagen T-Roc Full Hybrid

Quanto costano le nuove Volkswagen Golf 1.5 TSI Hybrid e T-Roc 1.5 TSI Hybrid in Italia? La Golf  in allestimento Style da 39.250 euro, R-Line da 39.450 euro e R-Line Plus da 39.750 euro. La T-Roc è disponibile negli allestimenti Style da 42.650 euro e R-Line da 43.750 euro. Nelle concessionarie in autunno quando apriranno anche gli ordini del Full Hybrid da 136 CV.

  • Volkswagen Golf 1.5 TSI Hybrid Style: 39.250 euro
  • Volkswagen Golf 1.5 TSI Hybrid R-Line: 39.450 euro
  • Volkswagen Golf 1.5 TSI Hybrid R-Line Plus: 39.750 euro
  • Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Hybrid Style: 42.650 euro
  • Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Hybrid R-Line: 43.750 euro
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Listino Volkswagen Golf
AllestimentoCV / KwPrezzo
Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Life 115 / 8531.350 €
Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Edition Plus 115 / 8531.550 €
Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Life 150 / 11033.150 €
Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Edition Plus 150 / 11033.350 €
Golf 1.5 eTSI ACT Life DSG 115 / 8534.000 €
Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Edition Plus DSG 115 / 8534.200 €
Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Life 115 / 8534.700 €
Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Edition Plus 115 / 8534.900 €
Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Style 150 / 11035.500 €
Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Style DSG 115 / 8536.350 €
Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line DSG 115 / 8536.550 €
Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line Plus DSG 115 / 8536.850 €
Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV Style DSG 150 / 11038.150 €
Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line DSG 150 / 11038.350 €
Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line Plus DSG 150 / 11038.650 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV Life DSG 150 / 11038.750 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV Edition Plus DSG 150 / 11038.950 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV Style DSG 150 / 11041.100 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line DSG 150 / 11041.300 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line Plus DSG 150 / 11041.600 €
Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Life DSG 150 / 11043.250 €
Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Edition Plus DSG 150 / 11043.450 €
Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Style DSG 150 / 11045.200 €
Golf 2.0 TSI GTI DSG 265 / 19546.350 €
Golf 1.5 TSI eHybrid GTE DSG 177 / -49.200 €
Golf 2.0 TSI R DSG 4MOTION 333 / 24562.700 €
Golf 2.0 TSI R Black Edition DSG 4MOTION 333 / 24568.200 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volkswagen Golf visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Volkswagen Golf
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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