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Volkswagen rilancia l'idea: il progetto del SUV nato dal pick-up Amarok resta vivo

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1 ora fa - Il nuovo modello resta in stand-by ma non è stato dimenticato

Lo sport utility derivato da Amarok per ora non ha superato la fase di prototipo, ma il progetto potrebbe tornare grazie a nuovi scenari industriali
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Per anni Volkswagen (guarda la homepage di Volkswagen) ha osservato lo sviluppo di un segmento di nicchia, quello degli sport-utility derivati dai robusti pick-up, senza trovare mai l’occasione per inserirsi in questo segmento con un prodotto dedicato.

Un progetto nato dal pick-up Amarok

L'idea prevedeva la realizzazione di un SUV a sette posti basato su Amarok (guarda VW Amarok), sfruttando il tradizionale telaio a longheroni già impiegato dal modello. Il progetto è arrivato fino alla fase di prototipo, oggi conservato nella collezione interna della Casa tedesca. Dal punto di vista tecnico il concetto era semplice: sostituire il cassone con un abitacolo chiuso, aggiungere una terza fila di sedili e mantenere la robustezza della piattaforma originaria.

SUV Volkswagen su base Amarok: qui il pick-up in versione Black Label

Design definito, ma costi troppo elevati

Lo sviluppo era avanzato anche sotto il profilo stilistico. Il responsabile del design di Volkswagen Veicoli Commerciali, Albert Kirzinger, aveva infatti condiviso nel 2024 un'immagine del concept, confermando quanto il lavoro fosse arrivato vicino alla definizione finale. L'ostacolo principale non riguardava però il progetto tecnico, bensì la necessità di far quadrare i conti. Un modello di questo tipo richiede infatti una domanda a livello globale sufficiente a giustificare gli investimenti, mentre il maggiore interesse si concentra soprattutto in Australia, Thailandia, Sudafrica e Sud America.

SUV Volkswagen su base Amarok: l'AD di VW Veicoli Commerciali Stefan Mecha

Le parole del manager e gli scenari futuri

L'idea, tuttavia, non è stata definitivamente archiviata. ''Ampliare la gamma di modelli è un desiderio che nutriamo da tempo'', ha dichiarato l’amministratore delegato di VW Veicoli Commerciali, Stefan Mecha, al magazine Go Auto (leggi l’intervista a Stefan Mecha). ''In particolare, questo pickup robusto o chiuso, ad esempio, come lo chiameremmo noi, che ha la stessa piattaforma del pick-up''. Le dichiarazioni confermano che il progetto continua a essere preso in considerazione, soprattutto alla luce dell'arrivo della terza generazione di Amarok.

SUV Volkswagen su base Amarok: Ford Ranger condivide parte della struttura con l'Amarok

Ford, Cina e le prospettive per il nuovo modello

Per il futuro, Volkswagen sta valutando diverse opzioni industriali. Una possibilità è proseguire la collaborazione con Ford, con cui l'attuale Amarok condivide buona parte della base tecnica con il Ranger. Parallelamente il costruttore guarda anche alla Cina, dove è in sviluppo un nuovo Amarok ibrido destinato inizialmente al mercato sudamericano. Un eventuale SUV derivato dal pick-up potrebbe così trovare spazio proprio nei mercati più recettivi, dove questa tipologia di veicolo continua a registrare un interesse significativo.

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    Alessandro Perelli
    Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

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