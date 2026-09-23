Honda Civic, CR-V e HR-V: in arrivo un motore ibrido di nuova generazione

Se conosci il modo di lavorare in casa Honda, sai bene che il costruttore giapponese non ama stravolgere la meccanica tanto per fare notizia. Quando aggiorna un progetto, lo fa per affinare la sostanza. Ed è esattamente quello che sta succedendo con la celebre tecnologia e:HEV che ho tanto apprezzato al volante delle varie Honda Civic, CR-V e HR-V.

Dopo la cancellazione dal piano industriale di alcuni modelli full electric, il marchio nipponico starebbe accelerando i tempi per lanciare il suo sistema ibrido di quinta generazione. La tabella di marcia iniziale prevedeva tempi più lunghi, ma i piani sono stati anticipati.

La prima vettura a portare al debutto questo powertrain rinnovato dovrebbe essere la nuova Honda CR-V Hybrid, la cui produzione prenderà il via nello stabilimento canadese a febbraio 2027, per poi estendersi alle linee di montaggio negli Stati Uniti, anche se l'arrivo in Europa non è ancora stato annunciato.

A seguire, il trapianto tecnologico interesserà il resto della gamma, compresa la compatta HR-V, la Civic, la berlina Accord e persino la nuova Honda Prelude.

Prova Honda Prelude

Meno consumi e costi tagliati del 30%: i dati della nuova unità

Secondo quanto riportato da Nikkei Asia, non parliamo di un semplice ritocco software, ma di una revisione più profonda del sistema. I numeri dicono che il nuovo modulo garantisce un miglioramento dell'efficienza energetica superiore al 10% rispetto al sistema attuale. Tradotto nella tua guida di tutti i giorni: più chilometri percorsi con un litro di benzina e soste dal benzinaio meno frequenti.

Ma la notizia chiave per la strategia industriale di Honda — e di riflesso per i listini futuri — riguarda l'ottimizzazione produttiva: il nuovo powertrain costerà il 30% in meno da produrre. Un margine di risparmio notevole, utile a mantenere i prezzi competitivi di fronte alla concorrenza senza dover rinunciare alla qualità costruttiva che ti aspetti da un'auto giapponese.

Honda Civic e:HEV RS

Come cambia la meccanica: dal 2.0 benzina al sistema S+ Shift

Entrando nei dettagli tecnici, il cuore del powertrain ibrido di quinta generazione sarebbe un motore 2.0 litri quattro cilindri ad iniezione diretta, abbinato a due nuovi motori elettrici.

Se mal digerisci l'effetto ''sfrizionamento'' di alcune trasmissioni elettrificate, c'è un dettaglio che ti farà piacere. Honda potrebbe estendere a tutti i modelli dotati di questo propulsore il sistema S+ Shift, già visto sulla Prelude. Si tratta di una tecnologia che simula i passaggi di rapporto, restituendo un feedback acustico e una sensazione di progressione più tradizionale quando premi sull'acceleratore.

Il test drive della Honda CR-V hybrid

Piattaforma alleggerita di 90 kg e dinamica di guida affinata

Le novità non si fermano al motore. La nuova tornata di auto nascerà sulla piattaforma di media taglia di nuova generazione, mostrata in anteprima da Honda verso la fine dello scorso anno. L'integrazione tra il nuovo telaio e il modulo ibrido permette un risparmio di peso consistente: l'auto dovrebbe pesare ben 90 kg in meno rispetto all'equivalente modello di generazione attuale.

Meno massa significa risposte più pronte tra le curve e minore sforzo per l'impianto frenante. Inoltre, la struttura è stata progettata con una flessibilità del telaio calcolata, pensata per assorbire meglio le imperfezioni dell'asfalto e offrire un assetto più confortevole ed efficace su strada.

A completare il quadro ci sarebbe la presenza su tutta la gamma del Honda Motion Management System, che sfrutta una piattaforma inerziale IMU a 6 assi per analizzare costantemente i movimenti di imbardata del veicolo e un controllo elettronico su freni e motori elettrici per applicare, in frazioni di secondo, micro-correzioni che migliorano il comportamento dinamico dell'auto tra le curve. Di tutto ciò attendiamo comunicazioni ufficiali dalla Casa giapponese.

VEDI ANCHE

Tags