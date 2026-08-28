Elettrica a chi? Honda/Acura Nexera forse si farà e potrebbe andare a benzina

Quando Acura ha svelato il prototipo Nexera Vision in occasione della Monterey Car Week, il messaggio iniziale era stato piuttosto netto: una pura dichiarazione d'intenti stilistica, utile per anticipare le linee dei modelli futuri del marchio, a partire dalla prossima generazione del SUV RDX. Eppure, a riflettori spenti, ai piani alti della casa c'è chi spinge per portarla davvero in produzione.

Honda/Acura Nexera

Un vestito da supercar che nasconde incognite sul motore

La Acura Nexera si presenta come una coupé biposto dalle proporzioni molto aggressive: cofano lungo e basso, portiere con apertura a farfalla, cerchi monodado da 22 pollici, impianto frenante carboceramico e uno spoiler posteriore attivo.

La firma luminosa a forma di V nascosta nella carrozzeria anticipa la linea stilistica destinata ai modelli di serie, a partire dalla Acura RDX Hybrid. Le forme affilate e il cofano particolarmente spiovente avevano subito fatto pensare a un'architettura 100% elettrica, ma il costruttore non ha fornito dettagli ufficiali sulla meccanica.

O meglio... Interpellato sulla possibilità che questo studio stilistico possa tradursi in una sportiva stradale, il direttore creativo Yasutake Tsuchida ha risposto con un secco ''Sì''.

Honda/Acura Nexera

Il nodo del propulsore: dal termico all'ibrido

Ancora più aperto è stato Eiji Fujimara, presidente e CEO di American Honda. Il manager ha confermato il suo interesse per il progetto e ha aggiunto: ''Personalmente vorrei farla con un motore termico, ma faremo ciò che chiede il cliente, che si tratti di un motore a combustione, di un ibrido o di un'elettrica''.

Dichiarazioni che riaccendono le speranze degli appassionati, anche se prima di vedere un modello definitivo in concessionaria la strada resta lunga. Acura conosce bene le insidie di questa nicchia: la seconda generazione della Acura NSX, pur essendo un concentrato di tecnologia raffinata, ha risentito della contrazione del mercato delle sportive e ha faticato a trovare volumi di vendita soddisfacenti.

Honda/Acura Nexera

Ristrutturazione del marchio: stop ai plug-in, spazio all'ibrido

L'eventuale debutto della Nexera s'inserirebbe in un piano triennale di riposizionamento del brand, mirato a tagliare gli incentivi commerciali e a preparare la gamma alle scadenze del 2030. In questo scenario l'ibrido avrà un peso crescente, ma senza passare dalle prese di ricarica esterne.

Il punto di vista dell'azienda è stato chiarito da Gary Robinson, vicepresidente delle strategie automotive del gruppo: ''I PHEV semplicemente non funzionano sul mercato''.

L'elettrico puro rimane tra gli obiettivi a lungo termine, nonostante i recenti passi indietro di Honda che hanno portato alla cancellazione di due modelli a batterie e del crossover RSX. Ma nel breve decide il mercato e, per ora, la Nexera evita la soffitta dei concept dimenticati e resta una possibilità concreta per il futuro del marchio.

Fonte: MotorTrend

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