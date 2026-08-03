Una Honda Prelude roadster? Il progetto digitale la interpreta così

L'atteso ritorno della Honda Prelude ha dato vita a numerose discussioni fra gli appassionati di auto sportive, anche al di fuori della produzione ufficiale (guarda la prova video di Honda Prelude).
Il progetto del digital designer
Tra queste, c’è anche chi ha voluto dare una sua libera interpretazione della coupé giapponese. Per esempio, il digital designer Theophilus Chin, conosciuto online come Theottle (guarda il canale YouTube Theottle), ha realizzato un rendering che trasforma l’auto in una convertibile. Il progetto non nasce da un'iniziativa di Honda, ma rappresenta un esercizio di stile che immagina una possibile variante della sportiva ibrida.
Honda Prelude Cabriolet: il rendering della sportiva con capote in tela visto da Theottle
Le modifiche allo stile
Il concept mantiene gran parte del design della vettura originale, ma introduce una configurazione inedita. Per ricavare lo spazio necessario alla capote, i sedili posteriori sono stati rimossi, trasformando l'abitacolo in una configurazione esclusivamente biposto. La carrozzeria presenta un nuovo vano posteriore dedicato al tetto in tessuto pieghevole, mentre rimangono riconoscibili le proporzioni della Prelude, compreso il cofano corto, enfatizzate dalla trasformazione della carrozzeria.
Honda Prelude Cabriolet: il powertrain ibrido con 184 CV rimane invariato
Meccanica invariata
Dal punto di vista tecnico, il rendering non modifica la base della vettura. Resta quindi il sistema ibrido composto da un motore 2.0 a quattro cilindri affiancato da un powertrain elettrico, per una potenza combinata di 184 CV e 315 Nm di coppia. La trasmissione continua ad affidarsi alla trasmissione automatica e-CVT, dotato della tecnologia S+ Shift sviluppata dalla Casa per simulare i cambi di marcia.
Honda Prelude Cabriolet: la versione coupé standard con la sua bella linea filante
Un'ipotesi che richiama il passato?
Una Prelude cabriolet non è mai entrata nella produzione di serie Honda, anche se in passato sono esistite delle conversioni come la Prelude Convertible Solaire degli anni Ottanta (guarda Honda Prelude Convertible Solaire Corporation). Un progetto analogo sulla nuova generazione richiederebbe interventi strutturali significativi.
Inoltre, rispetto al rendering con tetto in tessuto pieghevole, una realizzazione concreta potrebbe risultare più adatta all'impiego di un tetto rigido, soluzione più favorevole dal punto di vista tecnico per una trasformazione di questo tipo. Le immagini di Theottle rimangono quindi un esercizio stilistico che propone una diversa interpretazione di una delle più attese auto sportive del marchio asiatico.
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Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.