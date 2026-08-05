BMW i3 Touring, ecco come sarà la nuova station wagon elettrica

La nuova BMW i3 ha fatto il suo debutto da alcuni mesi ed è subito piaciuta, tanto che la casa automobilistica ha dovuto anticipare l'apeturura degli ordini. Le premesse per il successo commerciale della berlina elettrica sono quindi decisamente positive. La gamma della i3 presto sarà ampliata e non parliamo solo di nuove motorizzazioni. Infatti, BMW lancerà anche una versione Touring e quindi con le forme di station wagon per chi cerca una vettura con maggiore versatilità.

Lo sviluppo della nuova BMW i3 Touring sta andando avanti e adesso grazie a wilcoblok sono arrivate nuove foto spia di un prototipo intento a effettuare test su strada.

La station wagon elettrica è quasi pronta

La vettura appare ancora leggermente camuffata con pellicole sulla parte frontale e su quella posteriore. Il camuffamento dell'anteriore in realtà serve a poco perché davanti la i3 Touring sarà identica alla i3 berlina che già conosciamo bene. Quindi, stile Neue Klasse che significa niente griglia doppio rene XXL in favore di una soluzione più pulita e minimalista. Le vere differenze tra i due modelli ovviamente saranno dietro con la linea del tetto allungata per dare all'auto forme da station wagon.

L'abitacolo non si vede ma ovviamente rispecchierà quello della berlina con il nuovo BMW Panoramic iDrive che sta trovando posto all'interno dei più recenti modelli della casa automobilistica tedesca. Trattandosi di un modello Touring, possiamo comunque attenderci un bagagliaio più ampio.

Motori

La gamma della BMW i3 Touring rispecchierà chiaramente quella della berlina. Attualmente, la i3 è proposta solamente nella versione BMW i3 50 xDrive con doppio motore, la trazione integrale e ben 469 CV. Possiamo comunque attenderci anche altre versioni, pure quelle con un solo motore elettrico e la trazione posteriore. Grazie all'architettura a 800 V sarà possibile effettuare una ricarica ad altissima potenza.

Non rimane, quindi, che attendere novità sullo sviluppo della station wagon elettrica.

VEDI ANCHE

Tags