Genesis pensa a una Magma ancora più estrema delle AMG Black Series e delle BMW M CS

L’espansione (non solo geografica) di Genesis continua. Dopo aver lanciato il suo primo modello Magma, la GV60 Magma (arrivata anche in Italia), il marchio sudcoreano già guarda al futuro con i propri dirigenti che hanno aperto alla possibilità di un livello ancora più estremo, ispirato alle serie speciali più esclusive del panorama premium tedesco. Una direzione opposta a quella di una possibile elettrica compatta di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi.

I riferimenti

Durante il lancio australiano della GV60 Magma, è stato chiesto ai vertici di Genesis se il marchio potesse seguire l'esempio di Mercedes-AMG con le sue Black Series, o di BMW M con le varianti CS, le versioni ancora più estreme, prodotte in tiratura limitata, con componentistica specifica e prezzi superiori rispetto ai modelli di partenza (già ad alte prestazioni). Il product manager Tim Rodgers non ha escluso l'ipotesi: «Perché no, giusto?», ha dichiarato, sottolineando l'ambizione dell'azienda. Il direttore generale di Genesis Australia, Justin Douglass, è andato anche oltre, affermando che le possibilità nel campo delle alte prestazioni sono «infinite».

Non sono solo parole, perché la base di partenza c’è ed è importante. Genesis ha debuttato quest'anno alla 24 Ore di Le Mans con la hypercar GMR-001 nella categoria regina, e ha già presentato un concept GT3 pensato per costruire sia un'auto da corsa sia una futura supercar stradale a motore centrale. Questi impegni motoristici confermano quanto il marchio stia puntando in alto per affermarsi nel segmento delle performance premium, storicamente dominio incontrastato dei costruttori tedeschi.

L’ambizione c’è, ma per ora non c’è altro. I dirigenti Genesis dovranno prima valutare come la GV60 Magma verrà accolta dal mercato per poi valutare e decidere se lanciare varianti ancora più estreme, esclusive e costose. La GV60 Magma resta per ora l'unico modello Magma disponibile a livello globale, mentre una versione basata sulla G80 è già stata confermata, ma limitata al solo mercato mediorientale.

FONTE: Carsales

VEDI ANCHE

Tags