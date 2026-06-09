Genesis GV60 Magma arriva in Italia: 650 CV e anima sportiva elettrica

Genesis da poco è sbarcata in Italia. La casa automobilistica ha deciso adesso di allargare la gamma per il nostro Paese, introducendo GV60 Magma, la versione più sportiva del suo crossover elettrico. Modello che comunque offre sempre una ricca dotazione di serie, che include dettagli esclusivi sia per gli esterni e sia per gli interni. Nelle concessionarie italiane Genesis arriverà in estate ma i clienti possono già manifestare il proprio interesse online, configurando il nuovo modello e richiedendo informazioni.

Genesis GV60 Magma

Esterni e interni

La base di partenza è quella della Genesis GV60, un crossover elettrico che poggia sulla piattaforma E-GMP del Gruppo Hyundai. Il modello Magma si riconosce innanzitutto per un body kit specifico che rende il look più aggressivo. Rispetto al modello standard, il paraurti è dotato di tre aperture che ottimizzano flussi e raffreddamento.

Dietro, invece, lo spoiler genera deportanza e lavora in sinergia con un paraurti e un diffusore inferiore studiato per pulire i flussi posteriori. Di serie troviamo cerchi in grigio opaco da 21 pollici equipaggiati con pneumatici Pirelli.

Salendo a bordo della GV60 Magma troviamo una serie di elementi dedicati che esaltano il DNA più sportivo del crossover elettrico. La dotazione prevede i sedili a guscio regolabili a 10 vie, i pannelli porta e la console rivestiti in pelle scamosciata. Il modello Magma si riconosce anche per le cuciture arancioni e grigie, i dettagli trapuntati e cinture dedicate. C'è anche un nuovo volante con dettagli arancioni sui pulsanti per gestire le dinamiche di guida e attivare il Boost.

Genesis GV60 Magma

Ovviamente non può mancare la tecnologia. GV60 Magma propone di serie il Connected Car Integrated Cockpit, un display panoramico da 27 pollici che integra in un unico elemento il quadro strumenti digitale e le funzionalità di infotainment.

Infine, l’isolamento acustico da vettura premium è reso possibile dall'azione combinata di vetri insonorizzati, guarnizioni porta rinforzate e dal sistema Active Noise Control-Road, che rileva e annulla i rumori di fondo attraverso l'impianto audio che emette frequenze uguali e contrarie a quelle che dovessero entrare dall’esterno.

Motore e prestazioni

Genesis GV60 Magma adotta un powertrain con 2 motori elettrici in grado di offrire una potenza di sistema pari a 650 CV e 790 Nm di coppia. In termini di prestazioni, la velocità massima è di 264 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono 3,4 secondi. Il tutto è alimentato da una batteria da 84 kWh che permette un'autonomia WLTP di 425 km.

Grazie all'architettura a 800 V è possibile ricaricare ad altissima potenza. Si parla di 18 minuti per passare dal 10% all'80% della carica. Similmente alla ''cugina'' Hyundai IONIQ 5 N, anche qui troviamo il Virtual Gear Shift (VGS) che regola coppia ed erogazione dei motori per replicare il feeling di cambiata e le dinamiche di un motore termico ad alte prestazioni, riproducendone anche il sound ad alti regimi.

Genesis GV60 Magma

All'attivazione del VGS e del sistema High-Performance Battery Control (HPBC), sviluppato per ottimizzare la temperatura delle celle sia per scatti brevi sia per sessioni prolungate in pista, il display visualizza metriche orientate alle performance, come un timer delle prestazioni e i livelli di input del pedale, fornendo dati di guida utili al conducente.

Non manca nemmeno un apposito setup di telaio e assetto per migliorare la dinamica di guida. In particolare, l'altezza da terra è stata ridotta di 20 mm rispetto al modello standard. L'impianto frenante prevede davanti dischi freno da 400 mm con pinze a 4 pistoncini.

Infine, Genesis propone un ampio pacchetto di sistemi ADAS che permettono di arrivare a disporre dell'assistenza alla guida di Livello 2.

Prezzo

Nuova Genesis GV60 Magma si potrà acquistare a partire da 88.400 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/06/2026