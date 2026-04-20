Tutto vero: Genesis sbarca in Italia e attacca con tre punte

Il brand di lusso Hyundai apre gli ordini di GV60, Electrified GV70 e Electrified G80. Ecco prezzi, potenze e - soprattutto - showroom

C’è un momento, nella vita di ogni marchio premium, in cui bisogna smettere di fare promesse e iniziare a vendere auto (elettriche). Per Genesis, in Italia, quel momento è adesso.

Costola luxury di Hyundai, il brand coreano apre ufficialmente gli ordini dei suoi tre modelli (elettric), cioè GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80, ed è tutt'altro che un debutto improvvisato: primo showroom già operativo a Padova, secondo in arrivo a Roma entro l’estate, altri a seguire.

Genesis, nel 2026 showroom a Roma e Padova

Il tutto condito da quell’idea di ospitalità “Son-nim” che Genesis ripete come un mantra: non solo vendere un’auto, ma accoglierti come un ospite importante, offrirti un tè caldo e ricordarti che sì, sei ancora una persona e non un KPI.

GV60, la compatta

Genesis GV60

Batteria da 84 kWh, fino a 561 km WLTP, potenze da 229 a 490 CV, architettura a 800 Volt e ricarica 10-80% in 18 minuti. Dentro, la famosa Crystal Sphere che si capovolge per diventare selettore del cambio, fuori un design “Athletic Elegance” che sembra scolpito da un designer con la mano ferma e il cuore in pace.

Genesis GV60, gli interni

Tre allestimenti: Pure, Premium e Luxury. Prezzi da 56.400 euro.

Electrified GV70, un D‑SUV ''importante''

Genesis GV70

È il modello intermedio, ma non lo diresti: 490 CV con Boost, 479 km di autonomia, ricarica 400/800V, interni in pelle e lana intrecciata, display OLED da 27”, Digital Key, i‑Pedal, parcheggio da remoto e tutto il pacchetto ADAS che ti aspetti da un premium che vuole essere preso sul serio.

Genesis GV70, gli interni

Anche qui: Pure, Premium, Luxury. Da 69.900 euro.

Electrified G80, la berlina zen

Genesis G80

La più elegante, la più calma, la più “mi accompagni in aeroporto, ma senza farmi notare”. 370 CV, batteria da 94,5 kWh, fino a 570 km WLTP, sospensioni predittive, interni da lounge silenziosa, display OLED da 27”, audio Bang & Olufsen...

Genesis G80, gli interni

E un solo allestimento: Luxury, perché a volte scegliere è sopravvalutato. Prezzi da 81.800 euro.

5‑Year Care Plan

La parte più premium di tutte sono i cinque anni di garanzia a chilometraggio illimitato, manutenzione, assistenza stradale, aggiornamenti OTA e servizi connessi inclusi. L’idea è semplice: tu guida, al resto pensiamo noi. Un messaggio che, in un mercato premium spesso più complicato di un romanzo russo, suona quasi rivoluzionario.

Se Genesis riuscirà davvero a ritagliarsi uno spazio nel nostro mercato, lo scopriremo nei prossimi mesi. Per ora, la porta è aperta. E l’invito, molto coreano, è chiaro: accomodati, respira, scegli con calma.

Genesis, questo sconosciuto. Per ora...

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/04/2026