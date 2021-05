FEBBRE ASIATICA Un'opzione in più per chi cercasse comfort e eleganza, una minaccia per i mostri sacri del settore. Da quest'estate Audi A4 Avant, BMW Serie 3 Touring e Mercedes Classe C SW dovranno vedersela con una concorrente di grandi ambizioni: prima proposta europea del marchio lusso del Gruppo Hyundai, già affermatosi negli USA oltre che in patria, Genesis G70 Shooting Brake mira dritto al cuore del segmento delle premium wagon. Fa specie, semmai, che l'offensiva non sia inaugurata da un crossover. Che è comunque già in camera di chiamata...

L'IDENTIKIT G70 Shooting Brake si basa sulla berlina G70 rivelata lo scorso anno, combinandone il design (originale la forma sdoppiata dei gruppi ottici sia anteriori che di coda) e le dimensioni, con la maggiore praticità restituita dall'ampio portellone posteriore. Della sedan da cui prende le mosse, la Shooting mutua dunque anche le misure: 4.685 mm di lunghezza, 1.850 mm di larghezza e 1.400 mm di altezza, con un passo di 2.835 mm e un volume del vano bagagli maggiore del 40%. Interni piuttosto raffinati, con un sano equilibrio tra strumenti analogici (numerosi pulsanti su volante e plancia) e digitali (vedi il display centrale a sbalzo da 10,25 pollici).

E IN ITALIA? Gamma motori non ancora confermata: ci si aspettano in ogni caso (come su G70 berlina) un 4 cilindri 2 litri turbo benzina da 250 cv, un 3,3 litri V6 da 350 cv, inoltre anche un 2,2 litri turbodiesel da 200 cv. I primi mercati che G70 Shooting Brake prenderà da quest'estate a esplorare sono Regno Unito, Svizzera e Germania. Dell'Italia, ancora non si fa menzione: l'approdo nel Belpaese dipenderà in gran parte dall'accoglienza ricevuta nei primi mesi. Non è escluso che il brand Genesis, per un eventuale ingresso sul mercato italiano, scelga di aspettare i SUV: il grande GV80, o più probabilmente, il più compatto GV70.