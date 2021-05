GRADITO ROTORNO Genesis, marchio premium del Gruppo coreano Hyundai Motor, ha annunciato l’intenzione di ri-tornare in Europa con una gamma di modelli esclusivi per rivaleggiare ad armi pari con Audi e Mercedes-Benz. Luxury brand indipendente dal 2015, Genesis ha sempre mantenuto uno stretto legame con la Casa madre di Seoul. Quest’ultima ha ritenuto imprescindibile un rilancio in grande stile nel Vecchio Continente, che si concretizzerà in una berlina executive di medie dimensioni, ribattezzata G80 e in un SUV generoso chiamato GV80. L’esordio è atteso già per questa estate nel Regno Unito, in Germania e in Svizzera con l’offerta che si completerà verso fine 2021 con l’ingresso in gamma di G70 (una classica tre volumi 4 porte) e del crossover GV70. L’Italia sarà coinvolta solo successivamente.

ANCHE FULL-ELECTRIC La Casa automobilistica di proprietà di Hyundai ha inoltre confermato il lancio di tre auto completamente elettriche entro l'estate 2022. Si tratta della G80 full-electric, svelata di recente al Salone di Shanghai, mentre le due BEV (Battery Electric Vehicle) restanti saranno costruite su una piattaforma modulare dedicata: con ogni probabilità la nuova architettura E-GMP vista di recente su Hyundai Ioniq 5 (qui la nostra video anteprima). Genesis punterà moltissimo sul servizio clienti, vendendo le sue auto online, ma scommettendo anche su store fisici ribattezzati Genesis Studios - con centri a Londra, Monaco e Zurigo.

IL CLIENTE AL CENTRO ''La nostra missione è offrire molto di più che ottimi prodotti'', ha affermato Dominique Boesch, Amministratore delegato di Genesis Motor Europe, aggiungendo: ''Sappiamo che i clienti sono affascinati dalle nuove esperienze e il nostro compito è quello di fornire un servizio all’insegna dell’ospitalità e della professionalità. È così che ci distingueremo dagli altri brand''. Jaehoon (Jay) Chang Global Head of Genesis Brand, ha dichiarato invece: ''Negli ultimi cinque anni, i nostri clienti in tutto il mondo hanno riconosciuto la nostra dedizione e la qualità dei nostri prodotti […] Crediamo che sia giunto il momento di aprire un nuovo capitolo della nostra storia''. Le vendite di Genesis G80 e GV80 inizieranno come anticipato quest'estate, con un listino prezzi ancora tutto da svelare.