Autore:

Emanuele Colombo

IN EUROPA NEL 2019 Nel Vecchio Continente debutterà in Germania, Svizzera e UK nel corso del 2019 e se dovesse avere successo è facile che possa arrivare anche in Italia e in altri paesi europei: parliamo della Genesis G80 2020, nuova ammiraglia del brand di lusso di Hyundai, che in queste foto vedete ritratta durante i più recenti test su strada svolti negli USA.

I MOTORI Sotto al cofano c'è da aspettarsi che, accanto a un V6 da 3,8 litri e a un americanissimo 5,0 litri V8, arrivino anche un V6 biturbo da 3,3 litri e una motorizzazione ibrida plug-in, senz'altro più adatti per sfondare nel mercato europeo. La trazione sarebbe posteriore, con la trasmissione 4x4 offerta in opzione.

ELETTRICHE DAL 2020 Secondo quanto già comunicato tempo fa, le Genesis verranno vendute con una formula di marketing diretto, in tre centri dedicati a Monaco, Zurigo e Londra. I programmi, oltre alla G80 2020, prevedono tre modelli elettrici che verranno commercializzati a partire dalla fine del 2020.

CROSSOVER E GT Il primo EV ad arrivare sarà un crossover compatto, che verrà seguito nel 2021 da una berlina di medie dimensioni e da una Gt a quattro porte nel 2022. Piattaforme modulari permetteranno di realizzare lo stesso veicolo con motorizzazioni elettriche, ibride plug-in e a motore tradizionale.