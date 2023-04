Genesis GV80 Coupé, il concept sportivo che sogna l’Europa

Genesis è il brand di lusso del gruppo Hyundai, che da qualche anno ha chiuso i battenti nel Vecchio Continente. Un vero peccato, perché il nuovo concept Genesis GV80 Coupé appena presentato alla Genesis House di New York potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a parecchi SUV europei, da BMW X6 ad Audi Q8 passando per Mercedes GLE Coupé.

Genesis GV80 Coupe Concept, visuale laterale

COME È FATTO FUORI I tratti estetici fanno immediatamente capire che si tratta di una Genesis, con le caratteristiche luci a LED separate che firmano il frontale sportivo; curioso il fatto che le luci proseguano idealmente lungo la fiancata, oltre il parafango anteriore, per fermarsi all’inizio delle portiere. Enorme lo scudo anteriore nero della calandra, con una grossa presa d’aria centrale e due laterali che raffreddano i freni. La parte posteriore è quella che distingue il concept dal GV80 già in commercio negli Stati Uniti, con la curva discendente del tetto che termina nello spoiler “ducktail” alla base del lunotto quasi piatto.

Genesis GV80 Coupe Concept, la barra di rinforzo nel bagagliaio

STILE SPORTIVO Lo stile dei gruppi ottici anteriori è ripreso anche al posteriore, con una doppia striscia luminosa che attraversa la carrozzeria da parte a parte, e con il nome Genesis nel mezzo. Alla sportività della linea di questo enorme SUV coupé di lusso contribuiscono anche il discreto spoiler a doppia gobba sopra il lunotto, l’enorme diffusore sotto il paraurti posteriore e i cerchi in lega a cinque razze sotto cui si intravedono i dischi autoventilanti. Ah, e naturalmente la vernice arancione Magma, punteggiata da elementi neri lucido qua e là.

Genesis GV80 Coupe Concept, il logo sul cofano

ABITACOLO RACING All’interno si viene accolti da quattro sedili racing con poggiatesta integrati, con ampi sostegni laterali e cuciture arancioni a contrasto sui rivestimenti che miscelano pelle e velluto, usato anche per il volante sportivo a tre razze. Non manca la fibra di carbonio a vista, in particolare nel tunnel centrale e sulla plancia, dove spicca un display widescreen per l’infotainment. Nel bagagliaio, invece del set di valigie coordinate che ti aspetteresti, un poco discreto roll bar che migliora la rigidità strutturale dell’auto.

Genesis GV80 Coupe Concept, i sedili sportivi

IL MOTORE? Genesis non ha svelato nulla circa la motorizzazione della GV80 Coupé concept, ma la presenza del doppio scarico al posteriore fa pensare alla presenza di un motore a combustione interna.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/04/2023