Riconoscimento biometrico Genesis: per aprire l'auto basta guardarla

VOLETE SBLOCCARLA? CI METTETE LA FACCIA Chiave? Telecomando? Smartphone? Se pensate a questi sistemi per aprire la vostra auto, beh, allora siete rimasti un po’ indietro. Ne avevamo già parlato circa un anno fa, ma allora il debutto non era stato ancora definito, adesso è ufficiale. Da oggi esiste un nuovo modo per salire a bordo ed è infallibile, allora vale la pena approfondire l'argomento. La coreana Genesis, brand di lusso Hyundai, è la prima ad aggiungere la tecnologia di riconoscimento facciale sulle sue auto. Si tratta, in effetti, di una bella novità, che debutta sul crossover elettrico GV60 (per adesso non importato in Italia), ma siamo sicuri che sarà replicata da altri costruttori premium a livello globale. In pratica, è sufficiente guardare un sensore situato sul montante centrale per bloccare e sbloccare le porte, proprio come si fa per attivare il telefonino. Di fatto, la tecnologia funziona in modo simile e i conducenti dovranno accedere all'auto con la chiave fisica solo la prima volta per impostare il proprio profilo utente. Una volta dentro, dovranno utilizzare uno scanner di impronte digitali sulla console per avviare l'auto. Un indicatore LED sul montante B permette di sapere se l'auto è aperta o chiusa e gli ingegneri coreani assicurano che le informazioni biometriche fondamentali sono archiviate in modo sicuro tramite un software crittografato nel veicolo e non vengono mai caricate da nessuna parte o archiviate in remoto.

Riconoscimento facciale Genesis: l'accesso garantito dal sistema biometricoUN OPTIONAL FURBO Questa invenzione potrebbe sembrare solo l’ultimo gadget per macchine lussuose. Tuttavia, immaginiamo che questa tecnologia si rivelerà utile per tutti coloro che amano attività all’aria aperta come la corsa, la mountainbike, il surf e non possono, o non vogliono, portare con sé una chiave dell'auto quando la parcheggiano prima di allenarsi. Il riconoscimento facciale sarà disponibile sulla GV60 2023 come parte di una serie di aggiornamenti, che include anche una nuova funzionalità della chiave digitale che permette ai proprietari di accedere all'auto utilizzando il telefono o l'orologio e di condividere l'accesso con un massimo di tre persone utilizzando un'app digitale. Ma questa funzione è già disponibile anche su altri modelli premium, europei e no. Di fatto, non è necessaria la presenza di una chiave fisica per accedere all’abitacolo e avviare l’auto, inoltre il conducente principale può impostare un limite di tempo in cui la chiave digitale è disponibile per gli altri utenti prima di essere disattivata.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/12/2022