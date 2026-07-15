Genesis Electrified GV70: ecco prezzi, autonomia e allestimenti per l'Italia

Genesis è entrata da poco nel mercato italiano dove intende ritagliarsi un suo spazio. Parte della gamma del costruttore coreano, la Genesis Electrified GV70. Si tratta di un SUV elettrico di segmento D che punta a offrie comfort e le ultime tecnologie che il marchio ha sviluppato.

Con l'arrivo della Genesis Electrified GV70 in Italia, scopriamo adesso allestimenti e prezzi per il nostro mercato.

Genesis Electrified GV70: tecnologia, motore e autonomia

Prima ricapitoliamo alcune delle principali caratteristiche tecniche del SUV elettrico. Con una lunghezza di 4.715 mm e un passo di 2.875 mm, la vettura è in grado di offrire molto spazio all'interno dell'abitacolo.

La plancia è dominata dal Connected Car Integrated Cockpit, un unico display OLED da 27 pollici che raccoglie al suo interno strumentazione e infotainment. Non mancano gli aggiornamenti OTA, porte USB-C anteriori e posteriori, ricarica wireless per smartphone e sistema audio con otto altoparlanti. L’accesso al veicolo è gestito tramite autenticazione con impronta digitale e Digital Key.

Genesis Electrified GV70

Trattandosi di un modello Genesis, troviamo un ambiente curato e raffinato con rivestimenti in pelle e inserti in lana intrecciata.

Parlando invece della motorizzazione, c'è un powertrain con doppio motore e la trazione integrale. Su tutti gli allestimenti c'è poi una batteria da 84 kWh. Il SUV sviluppa una potenza fino a 490 CV e l’autonomia raggiunge i 479 km nel ciclo WLTP.

Grazie all'architettura a 800 V è possibile ricaricare ad altissima potenza: dal 10 all'80% in 19 minuti. In corrente alternata è disponibile la ricarica trifase fino a 11 kW.

Allestimenti e prezzi

Genesis Electrified GV70 è proposta in tre allestimenti: Pure, Premium e Luxury. Il primo costituisce l’accesso alla gamma e propone fin da subito una dotazione completa, con particolare attenzione a estetica, sicurezza e connettività. All’esterno si distinguono la proiezione del logo all’apertura delle porte, i vetri posteriori e il lunotto oscurati, quest’ultimo riscaldabile con timer, le maniglie e la griglia frontale con inserti cromati, le barre sul tetto anodizzate, il portellone posteriore ad apertura elettrica e i cerchi in lega da 19 pollici.

La dotazione di sicurezza è ampia e comprende il cruise control adattivo con funzione stop & go e arresto di emergenza, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, l’assistenza per l’angolo cieco, il mantenimento della corsia, l’assistenza alla guida in autostrada, il riconoscimento intelligente dei limiti di velocità e l’assistenza anticollisione con rilevamento di veicoli, pedoni, ciclisti e svolta, affiancati da Hill Start Assist, Trailer Stability Assist, sistema di frenata multicollisione, ABS, ESC e sensore pioggia.

Genesis Electrified GV70, interni

La versione Premium aggiunge ulteriori contenuti dedicati al comfort, tra cui volante e sedili anteriori riscaldati e retrovisori elettrocromici.

La top di gamma Luxury aggiunge, tra le altre cose, head-up display, telecamera a 360 gradi, assistenza al parcheggio evoluta con controllo remoto, assistenza alla guida in autostrada di livello superiore e monitoraggio dell’angolo cieco con visualizzazione nel quadro strumenti.

I prezzi partono da 69.900 euro della Pure. Si sale a 73.900 euro della Premium, fino ai 78.700 euro della Luxury.

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