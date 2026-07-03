Nuova Genesis GV60: ecco prezzi, versioni e dotazioni per l'Italia

Genesis GV60 è proposta in Italia negli allestimenti Pure, Premium e Luxury, con prezzi a partire da 56.400 euro. Il SUV elettrico è uno dei modelli più importanti di Genesis che è da poco sbarcata ufficialmente sul nostro mercato.

Genesis GV60, tre livelli di potenza

Il SUV elettrico misura 4.545 mm lunghezza x 1.890 mm larghezza x 1.580 mm altezza. Il bagagliaio offre una capacità di 680 litri ma si può salire a 1.460 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Tanta tecnologia all'interno dell'abitacolo con un ampio pannello da 27 pollici che domina la plancia al cui interno troviamo i display della strumentazione e del sistema infotainment con i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

Lo stile non è eccessivamente minimalista e infatti troviamo i comandi fisici per gestire la climatizzazione del veicolo in maniera semplice e intuitiva. Genesis GV60 poggia sulla piattaforma E-GMP del Gruppo Hyundai ed è proposta in tre livelli d potenza.

Genesis GV60, vista 3/4 posteriore

Il SUV elettrico adotta una batteria da 84 kWh e powertrain con potenze fino a 490 CV, con uno o due motori elettrici. L’autonomia massima raggiunge i 561 km (WLTP) e l'architettura a 800 V consente di ricricare dal 10 al 80% in circa 18 minuti dalle colonnine HPC.

Nello specifico, alla base della gamma troviamo la versione a trazione posteriore da 229 CV. Salendo di livello abbiamo la variante con doppio motore e la trazione integrale con 318 CV. Al vertice c'è il modello sempre con doppio motore e ben 490 CV.

La GV60 più potente può contare anche su elementi che esaltano il piacere di guida come il differenziale elettronico a slittamento limitato (E-LSD), il cambio marcia virtuale, la modalità Drift Mode e la funzione Boost.

Allestimenti, dotazioni e prezzi della GV60 in Italia

Alla base della gamma del SUV elettrico c'è l'allestimento Pure disponibile con la motorizzazione da 229 CV di potenza, a partire da 56.400 euro. Di serie, tra le altre cose, troviamo l’Assistenza al mantenimento della corsia, l’Assistenza Intelligente al Limite di Velocità, il Riconoscimento Manuale del Limite di Velocità, il mantenimento di traiettoria avanzato, lo Smart Cruise Control di Livello 2 e la frenata d'emergenza. Non mancano nemmeno i cerchi in lega da 19 pollici, i proiettori anteriori MicroLens Array, i cristalli posteriori oscurati e i retrovisori ripiegabili elettricamente su carrozzeria in tinta pastello.

Genesis GV60, tunnel centrale

Salendo di livello troviamo la versione Premium con il powertrain da 318 CV. Si parte da 66.300 euro e in più di serie troviamo la corona del volante riscaldabile e un sistema di illuminazione ambientale personalizzabile, mentre il telaio introduce la tecnologia della sospensione predittiva intelligente (ECS), capace di regolare lo smorzamento degli ammortizzatori leggendo il fondo stradale tramite una videocamera frontale. C'è anche il V2L.

Al vertice c'è l'allestimento Luxury con la motorizzazione da 490 CV ad un prezzo di 76.500 euro. Versione che offre differenziale autobloccante a gestione elettronica (E-LSD), una taratura ad hoc per le sospensioni ECS, cerchi in lega da 21 pollici, specchietti retrovisori elettrocromici e fari anteriori intelligenti. Interni con finiture premium e un pacchetto ADAS più completo fanno parte della dotazione di serie.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/07/2026