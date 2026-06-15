Genesis svela X Gran Convertible: concept car "en plein air" con l'anima da gran turismo

La 24 Ore di Le Mans non è soltanto una vetrina per le competizioni endurance.

Riflettori sulle novità di Genesis

Accanto alla storica vittoria di Toyota nell'edizione che si è appena conclusa (guarda come è andata la 24h di Le Mans), Genesis, brand premium di Hyundai, ha sfruttato il palcoscenico francese per mostrare la propria visione del lusso ad alte prestazioni. Oltre ai prototipi Magma GT3 e Magma GT, il marchio ha esposto due evoluzioni della concept car X Gran Convertible, dando credito all'ipotesi sull’arrivo di una futura cabriolet derivata dalla berlina G90.

Genesis X Gran Convertible: la concept car presentata alla 24h di Le Mans

Design più aggressivo e dettagli esclusivi

Le nuove interpretazioni dell’ammiraglia a cielo aperto riprendono l'impostazione delle concept Genesis X Gran Coupé e X Gran Convertible presentate al Salone della Mobilità di Seul 2025, introducendo aggiornamenti mirati al design esterno.

Il frontale mostra un paraurti ridisegnato con prese d'aria maggiorate, mentre il kit aerodinamico utilizza una maggiore quantità di fibra di carbonio. I passaruota allargati e le prese d'aria laterali richiamano la station wagon sportiva G90 Wingback, mentre il posteriore adotta uno spoiler a coda d'anatra più pronunciato e un diffusore che integra quattro terminali di scarico.

Genesis X Gran Convertible: l'abitacolo con rivestimenti di pelle trapuntata verde o arancione

Interni ricercati e ipotesi sulla meccanica

Le due versioni si distinguono per finiture e colori dedicati. Una propone una verniciatura Liquid Titanium con dettagli arancioni, l'altra una tonalità verde acqua notte più discreta. Gli interni a quattro posti puntano su pelle trapuntata e inserti ispirati al motivo scozzese, estesi a moquette, pannelli porta e plancia.

Sotto la carrozzeria, la base tecnica resta quella della berlina G90, ma il marchio non ha diffuso dettagli ufficiali sulla motorizzazione. L'ipotesi più concreta riguarda il noto V6 biturbo da 3,5 litri, eventualmente affiancato da un sistema elettrificato. Sullo sfondo resta anche la suggestione di una soluzione derivata dell'hypercar ibrida GMR-001.

Genesis X Gran Convertible: con l'hard top sollevato mostra uno stile audace

Dalla carrozzeria su misura all'espansione europea

La nuova carrozzeria in chiave Magma conferma la volontà di Genesis (guarda la homepage di Genesis)di esplorare segmenti più esclusivi, pur con costi di sviluppo elevati. La produzione delle future varianti coupé e cabriolet dipenderà dall'interesse del mercato. Parallelamente, il costruttore prosegue la propria crescita nei mercati europei, annunciando l'arrivo in Austria, Danimarca, Polonia e Portogallo, dopo il debutto in Paesi chiave come Italia, Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/06/2026