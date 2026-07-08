Genesis GV70 Hybrid in arrivo: il SUV ibrido si prepara al Nürburgring

Genesis punta a crescere sul mercato europeo, da poco è arrivata anche in Italia e per farlo amplierà la gamma di vetture da offrire ai suoi clienti. Quasi un anno fa, la casa automobilistica aveva svelato il restyling della GV70 elettrica che aveva introdotto diverse novità, sopratutto di design. Nel Vecchio Continente l'elettrico cresce lentamente e quindi molte case automobilistiche stanno puntando su di un'offerta multienergia. A quanto pare, presto la Genesis GV70 sarà proposta anche con una motorizzazione ibrida.

Genesis GV70 Hybrid

Test in corso al Nurburgring

Un prototipo della versione ibrida del SUV è stato avvistato durante i test sul circuito del Nürburgring in Germania. La vettura appare leggermente camuffata ma rispetto al modello elettrico le differenze dovrebbero essere minime, probabilmente limitate a garantire un migliore raffreddamento del motore endotermico. Il frontale continuerà a caratterizzarsi per la classica griglia Genesis la cui forma richiama il logo del costruttore e per la presenza di fari su due livelli.

Genesis GV70 Hybrid

A differenza delle altre versioni, c'è anche con motori endotermici, la GV70 Hybrid probabilmente monterà un motore a benzina a quattro cilindri abbinato a un motore elettrico integrato nel cambio automatico. Powertrain che si stima possa arrivare a erogare una potenza compresa tra 250 e 280 CV. Motorizzazione che in Europa potrebbe piacere molto garantendo prestazioni, una buona fluidità di marcia e consumi contenuti in rapporto alle dimensioni del SUV.

La Genesis GV70 Hybrid potrebbe essere presentata ufficialmente entro la fine dell'anno e arriverà sicuramente nelle concessionarie nella prima metà del 2027. Non rimane quindi che attendere maggiori novità sul debutto del SUV ibrido che andrà ad ampliare la gamma di vetture Genesis nel Vecchio Continente.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/07/2026