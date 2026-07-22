Genesis Electrified G80, la berlina elettrica premium sfida le tedesche: caratteristiche e prezzi

Genesis è sbarcata da poco in Italia dove intende ritagliarsi un suo spazio forte di una gamma premium completa che offre berline e SUV. L'ammiraglia del marchio coreano è la Genesis Electrified G80, una berlina 100% elettrica che offre il meglio in fatto di tecnologia e lusso.

Una berlina elettrica elegante e lussuosa

Lunga circa 5,1 metri, offre linee distese e superfici pulite, mentre il frontale è dominato dai fari con tecnologia Micro Lens Array e da un sistema di illuminazione a LED. Di serie troviamo anche cerchi n lega da 19 pollici.

Genesis Electrified G80

Molta attenzione è stata data alla ricerca del massimo comfort e per questo la vettura adotta un parabrezza stratificato che insieme agli accorgimenti acustici dell’abitacolo, tiene lontani i rumori esterni.

Salendo a bordo, troviamo una plancia dominata dal display panoramico Connected Car Integrated Cockpit (ccIC) OLED da 27 pollici. Non solo tecnologia ma pure lusso. Di serie ci sono infatti il volante in pelle riscaldato e regolabile elettricamente con funzione Memory, sedili anteriori in pelle riscaldati ed elettrici con supporto lombare e Memory per il conducente, illuminazione ambientale a LED, finiture in alluminio spazzolato e climatizzatore automatico bizona.

E per ascoltare la musica nei migliore dei modi c'è l’impianto Bang & Olufsen a 17 altoparlanti con cancellazione attiva del rumore. Curiosità, per accedere e avviare la vettura bastano l’impronta digitale e la chiave digitale.

Genesis Electrified G80

Motore e autonomia

Genesis Electrified G80 poggia sulla piattaforma E-GMP del Gruppo Hyundai. Il powertrain è dotato di un doppio motore in grado di arrivare a erogare ben 370 CV. C'è quindi anche la trazione integrale.

Ad alimentare il tutto ci pensa una batteria da 94,5 kWh in grado di offrire un'autonomia di 570 km secondo il ciclo WLTP. Grazie all'architettura a 800 V è possibile ricaricare ad alta potenza: per passare dal 10 all'80% della carica servono 25 minuti.

Genesis Electrified G80

Prezzo

In Italia, Genesis Electrified G80 è proposta nel solo allestimento Luxury che offre una dotazione completa, compreso un ampio pacchetto di sistemi ADAS.

Il prezzo è di 81.800 euro. Genesis accompagna il lancio in Italia di G80 con offerte di finanziamento a 48 mesi e di noleggio a 36 mesi con formula tutto incluso, entrambe le soluzioni a partire da 699 euro al mese.

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