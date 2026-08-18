Acura Nexera: guarda che concept ha tirato fuori Honda!

Per festeggiare i suoi primi quarant'anni di storia, il brand premium di casa Honda svela alla Monterey Car Week la Acura NEXERA Vision. Non si tratta di un semplice esercizio di stile da salone fine a se stesso, ma del manifesto estetico e tecnologico che traccia le linee guida dei prossimi modelli di serie, a partire dalla futura generazione di Acura RDX Hybrid (che probabilmente non arriverà mai in Italia, ma tant'è...).

Un design muscoloso che anticipa le forme di domani

Disegnata nel centro stile di Los Angeles, sotto la direzione di Yasutake Tsuchida, la NEXERA Vision mette in mostra proporzioni atletiche e un'impostazione visiva decisamente affilata. La carrozzeria nella tinta Matte Titanium si caratterizza per le spettacolari porte a farfalla con doppia cerniera e per un sistema di aerodinamica attiva con ala posteriore mobile, studiato per bilanciare i flussi e garantire stabilità alle alte velocità.

Guardandola di profilo, noti subito i grandi cerchi da 22 pollici con monodado, attraverso cui si intravede l'impianto frenante in carboceramica firmato Brembo. L'impiego della fibra di carbonio forgiata è massiccio: la trovi nello splitter anteriore, nel diffusore, nelle minigonne e perfino negli inserti delle ruote. Altra novità rilevante è la tecnologia phantom lighting.

Con questo sistema, i fari sottilissimi sono nascosti sotto la scocca e invisibili fin quando non li accendi: sono modellati sulla forma del logo Acura e creano una firma luminosa inedita destinata a diffondersi tra i futuri modelli del marchio.

Acura Nexera

Abitacolo essenziale, posizione di guida bassa e materiali riciclati

Salendo a bordo, ti accorgi immediatamente di un’impostazione studiata per azzerare le distrazioni e rimettere al centro chi guida. I sedili anteriori sono integrati direttamente nel pianale per abbassare il centro di gravità: per trovare la triangolazione ideale, non sposti il sedile ma regoli volante e pedaliera.

L'interno gioca sul contrasto tra bianco e nero con dettagli rosa a contrasto, integrando soluzioni orientate all'impatto ambientale ridotto. Troviamo infatti alluminio riciclato, Alcantara® ricavata da poliestere post-consumo e la pelle CircuLeather®, progettata per supportare un ciclo di vita circolare dei materiali. Una ricetta che punta a ridefinire il concetto di sportività premium in chiave moderna.

Colpisce l'apertura totale della parte bassa dell'abitacolo, dove non ci sono tunnel né console a separare la pedaliera dalle gambe del passeggero. E colpisce pure il volante di tipo ''yoke'', che tanto avevo criticato quando furono le Tesla ad adottarlo. E dubito che Honda - pardon, Acura - mi farà cambiare idea. Ma tanto, la NEXERA è solo un concept...

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