ADAS, così la tecnologia può ridurre gli incidenti sulle nostre strade

Frenata automatica d'emergenza, mantenimento della corsia e monitoraggio degli angoli ciechi: ecco come le tecnologie Hyundai SmartSense rendono la guida più sicura e consapevole

La sicurezza nelle auto moderne è un concetto molto complesso perché va ben oltre la protezione ''passiva'' offerta da airbag, cinture di sicurezza e scocca. Infatti, oggi il concetto di sicurezza si è ampliato in un ecosistema tecnologico molto più evoluto, in grado se non di evitare, di attenuare di molto le conseguenze di un incidente. Le moderne vetture dispongono infatti di molteplici sensori che monitorano costantemente quello che accade intorno a loro, assistendo i conducenti nei momenti più complessi, contribuendo così a prevenire i rischi prima ancora che diventino dei pericoli veri e propri.

Hyundai per esempio per le sue vetture ha sviluppato la suite Hyundai SmartSense che include una serie di tecnologie di assistenza alla guida. Si tratta di un insieme coordinato e sinergico di sensori, telecamere, radar, avvisi acustici e visivi, funzioni di sterzata e frenata assistita, coordinati e gestiti attraverso una piattaforma software che lavora in modo costante. Sempre attiva ma mai invasiva, questa suite di sistemi ADAS è pensata non solo per proteggere ch è a bordo delle vetture ma pure pedoni, ciclisti e altri utenti della strada.

Hyundai SmartSense

Cosa offre la suite Hyundai SmartSense

Stiamo quindi parlando di un insieme di tecnologie che assistono il conducente in ogni fase del viaggio: dalla guida urbana al traffico autostradale, da manovre in retromarcia, fino alle fasi di uscita delle persone dall’abitacolo e a ciò che accade dopo il parcheggio. Grazie alle ultime tecnologie, la sicurezza diventa prevenzione, capacità di ridurre il rischio e di accrescere la consapevolezza del conducente anche nelle situazioni più complesse e imprevedibili. Come lavorano i diversi sistemi ADAS di Hyundai SmartSense?

La sicurezza frontale è affidata al Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), che rileva veicoli, pedoni e ciclisti e può intervenire automaticamente in frenata, anche in scenari complessi come incroci e svolte. Sul piano laterale, il Lane Keeping Assist (LKA) e il Lane Following Assist (LFA) contribuiscono a mantenere il veicolo stabile e centrato in corsia, utile ad esempio nei lunghi viaggi dove contribuisce anche ad aumentare il comfort durante la guida. Il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), affiancato in alcuni modelli dal Blind-Spot View Monitor (BVM), controlla gli angoli ciechi rendendo visibili aree normalmente fuori dal campo visivo del conducente.

Nelle manovre a bassa velocità, sistemi come il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) e il Surround View Monitor (SVM) supportano il guidatore nelle situazioni a visibilità ridotta, come l’uscita in retromarcia da un parcheggio o dal box. A questi si aggiunge il Parking Collision-Avoidance Assist – Rear (PCA-R), progettato per rilevare ostacoli nella zona posteriore del veicolo durante le manovre in retromarcia: il sistema avverte il guidatore visibilmente e acusticamente e, se necessario, può intervenire con la frenata d'emergenza per contribuire a evitare urti accidentali contro muri, pali, altri veicoli o oggetti non immediatamente visibili, seppur segnalati da sensori e visualizzati dalla telecamera.

Gli obiettivi di sicurezza dell'Unione Europea

L'obiettivo finale è quello di rendere i viaggi sempre più sicuri, riducendo gli incidenti. Per esempio, la Commissione Europea stima che l’introduzione estesa dei nuovi sistemi di sicurezza obbligatori sulle auto contribuirà a salvare oltre 25.000 vite e a evitare almeno 140.000 feriti gravi entro il 2038. C'è poi una ricerca sviluppata nel 2024 da Aalto University con VTT Technical Research Centre of Finland che evidenzia come alcuni tra i principali ADAS, tra cui frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia, assistenza intelligente alla velocità e rilevamento in retromarcia, possano concorrere a una riduzione di circa il 6,8% degli incidenti con feriti o vittime nell’UE entro il 2030.

Numeri che da soli fanno capire quanto sia importante la presenza sulle auto dei moderni sistemi ADAS.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/06/2026