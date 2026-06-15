Nuova Hyundai i20, in Brasile debutta e diventa un piccolo crossover. In Europa si attende ancora

Questa è la versione brasiliana della nuova Hyundai i20 che si sta aspettando anche in Europa

Stiamo aspettando in Europa il debutto della nuova Hyundai i20 di cui abbiamo già visto diverse foto spia. La casa coreana ha intanto portato al debutto la nuova i20 in Brasile con un look tutto nuovo e forme da crossover. Durante la presentazione, Hyundai ha specificato che la versione europea della i20 utilizzerà la stessa architettura, ma presenterà differenze di design, motorizzazioni, configurazione degli interni e assetto delle sospensioni. Tuttavia, i passati scatti spia fanno capire che comunque tra la versione per il Brasile e quella per l'Europa ci saranno diversi punti in comune.

Nuova Hyundai i20 Brasile

La nuova Hyundai i20 per il Brasile

Il nuovo modello adotta un nuovo linguaggio di design e presenta alcuni richiami alla nuova IONIQ 3. Le protezioni in plastica sui paraurti e intorno ai passaruota, in combinazione con i montanti neri e la linea del tetto dritta, enfatizzano invece il look da crossover. Tra gli altri elementi degni di nota, il frontale caratterizzato dalla presenza di fari a LED con firma luminosa a Y, uniti tra loro da una sottile striscia luminosa. Nell'allestimento di punta ci sono poi cerchi da 17 pollici.

La nuova Hyundai i20 per il Brasile misura 4.130 mm di lunghezza, con un passo di 2.580 mm. Rispetto al modello precedente le dimensioni sono quindi leggermente aumentate.

Con la nuova generazione anche l'abitacolo è stato rivisto e adesso all'interno troviamo una plancia dominata da un ampio pannello in cui sono presenti i display da 12,3 pollici della strumentazione e dell'infotainment. Lo stile non è minimalista in quanto sotto all'infotainment troviamo una serie di pulsanti e manopole da cui gestire alcune delle principali funzionalità della vettura.

Nuova Hyundai i20 Brasile, plancia

Motori

In Brasile niente motori elettrificati. Al loro posto, motori endotermici compatibili con l'utilizzo di benzina ed etanolo. Il motore base, un tre cilindri aspirato di un litro eroga 80 CV, mentre la versione turbo più potente 115 CV. La potenza viene trasmessa alle ruote anteriori tramite un cambio manuale o automatico.

I prezzi partono da 99.990 Real brasiliani che al cambio sono circa 17.000 euro.

Attesa per il nuovo modello in Europa

In Europa è attualmente disponibile la terza generazione della i20, presentata nel 2020 e aggiornata nel 2023. Il nuovo modello è già stato visto su strada per i test, per quanto camuffato. Il debutto, però, potrebbe non essere imminente. Dunque, pare che bisognerà attendere ancora un po'.

La nuova i20 per il mercato europeo potrebbe anche condividere l'architettura e le caratteristiche di base con la sua controparte brasiliana, ma la gamma di motorizzazioni comprenderà molto probabilmente unità ibride. Ci aspettiamo inoltre piccole differenze esterne e interne, oltre a un assetto delle sospensioni specifico, studiato appositamente per le esigenze degli acquirenti europei.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/06/2026