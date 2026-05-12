Hyundai i20 2026: tanta tecnologia (e un solo motore) per semplificarti la vita

Nel segmento delle compatte, la battaglia non si combatte più solo a colpi di design o di cavalli, ma soprattutto di pixel e servizi in abbonamento.

La Hyundai i20 2026 non fa eccezione: la gamma motori si stringe attorno al 1.0 T-GDI da 90 CV, ma è dentro l’abitacolo che la piccola coreana gioca le sue carte migliori. Se stai cercando un’auto che non ti faccia rimpiangere il salotto di casa a livello di connettività, ecco cosa devi sapere.

Sotto il cofano: la semplicità paga

Dimentica i listini infiniti e i dubbi sulla motorizzazione. Per il 2026, Hyundai ha deciso di puntare tutto sul 1.0 T-GDI da 90 CV. È un tre cilindri turbo che sostituisce le vecchie unità per offrirti un brio superiore nel traffico e nei sorpassi.

Non è una sportiva, certo, ma è più ''sveglia'' di prima e i numeri lo dimostrano: il tempo nello 0-100 km/h è calato di oltre un secondo e mezzo rispetto al modello d'ingresso precedente (ora siamo a 11,5'').

Puoi avere la i20 2026 con il classico cambio manuale o con il doppia frizione DCT a 7 rapporti se cerchi il massimo del relax nel tragitto casa-lavoro.

Plancia digitale e sistema connesso

La vera notizia, però, è dentro. Se sali a bordo di una i20 2026, anche in versione ''base'', non hai la sensazione di aver risparmiato. La strumentazione è digitale da 10,25 pollici (con schermo TFT anti-riflesso) e al centro della plancia trovi un altro display della stessa misura.

Il pacchetto include navigatore, Apple CarPlay, Android Auto e, cosa non scontata, gli aggiornamenti OTA (Over-the-Air). In pratica, l'auto si aggiorna da sola mentre è parcheggiata in garage.

Hyundai i20 2026, gli interni

La i20 dialoga con il tuo telefono

Una parte importante dell’esperienza digitale passa attraverso il sistema Hyundai Bluelink, che integra servizi telematici, navigazione online e controllo remoto della vettura.

Tramite l'app MyHyundai puoi fare diverse cose senza nemmeno scendere dal divano: controllare se hai chiuso le portiere, ritrovare l'auto nei parcheggi dei centri commerciali o mandare la destinazione del viaggio direttamente al navigatore.

Se poi parcheggi lontano dalla meta, la funzione Last Mile Navigation ti guida a piedi fino alla destinazione finale usando lo smartphone.

Tramite app puoi, per esempio:

bloccare o sbloccare le portiere a distanza;

controllare se finestrini o bagagliaio sono rimasti aperti;

localizzare l’auto in un parcheggio;

verificare livello carburante e pressione pneumatici;

ricevere notifiche in caso di allarme o tentativi di effrazione.

Bluelink: cosa è gratis e cosa costa

I servizi Bluelink si articolano su tre livelli. Il pacchetto Lite è incluso gratuitamente per 10 anni (poi 0,99 euro al mese) e copre la navigazione connessa, i comandi vocali online, gli aggiornamenti OTA dei sistemi di bordo e il controllo remoto dei dati diagnostici.

Il pacchetto Plus aggiunge i servizi remoti completi — blocco/sblocco porte, gestione del clima — più traffico in tempo reale, prezzi carburante e disponibilità parcheggi: gratis per 6 mesi, poi 2,99 euro al mese o 29 euro l'anno.

Il pacchetto Pro, da 9,99 euro al mese (o 99 euro l'anno, con i primi 6 mesi gratuiti), aggiunge lo streaming musicale integrato con Amazon Music e SoundCloud e gli aggiornamenti OTA delle mappe e del software multimediale. Approfondisci sul sito ufficiale.

Hyundai i20 2026, sensori degli aiuti alla guida

Sicurezza attiva: il livello 2 è di serie

La dotazione SmartSense comprende il mantenimento attivo della corsia, il sistema anti-collisione frontale con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, il rilevamento della stanchezza del conducente, il riconoscimento dei limiti di velocità e l'avviso di presenza passeggeri posteriori.

In sintesi: la guida autonoma di livello 2 e la frenata automatica d'emergenza — anche in retromarcia — sono di serie già sul Connectline.

Gli allestimenti e i prezzi

La Hyundai i20 2026 Connectline è il modello d'ingresso. Se dotata di cambio manuale parte da 21.850 euro, mentre con il cambio automatico DCT a 7 rapporti si sale a 23.350 euro.

L'allestimento Prime, il top di gamma, si distingue con cerchi da 17 pollici, vetri privacy, fari Full LED, climatizzatore automatico, retrovisori ripiegabili elettricamente, luci d'ambiente, specchietto elettrocromico e caricatore wireless. Parte da 23.350 euro con il manuale, da 24.850 con il doppia frizione.

Una gamma snella, prezzi chiari, tecnologia che fa la differenza dal primo allestimento. La i20 2026 non urla, ma sa farsi sentire.

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