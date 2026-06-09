Hyundai scende in campo ai mondiali di calcio FIFA World Cup 2026

Hyundai porta ai Mondiali di calcio 2026 quasi 1.500 veicoli e i robot Spot di Boston Dynamics per sicurezza e monitoraggio

Al via la FIFA World Cup 2026, Hyundai si presenta al più grande evento calcistico di sempre con il dispiegamento di mezzi e tecnologie più ambizioso della sua storia. Non è solo questione di auto: per la prima volta il costruttore coreano porta in campo anche i robot.

La partnership tra Hyundai e la FIFA dura ormai da 27 anni, ma l'edizione 2026 — quella che per la prima volta si gioca su tre nazioni, con 16 città ospitanti tra Stati Uniti, Canada e Messico — rappresenta un salto di qualità netto.

Hyundai non si limita a fornire veicoli per la logistica del torneo: da questa edizione è anche Official Robotics Partner della FIFA, un ruolo inedito che apre scenari interessanti sul piano operativo.

Uno dei robot Boston Dynamics che Hyundai schiera ai mondiali di calcio 2026

I robot di Boston Dynamics entrano negli stadi

La vera novità di questa edizione è il debutto operativo dei robot Spot di Boston Dynamics — la società di robotica acquisita da Hyundai nel 2021 — in un contesto ad altissima visibilità come i Mondiali di calcio.

Quattro esemplari di cane-robot Spot, personalizzati per l'occasione, saranno impiegati a supporto delle operazioni di sicurezza della FIFA in due sedi: l'International Broadcast Center di Dallas e lo stadio di New York-New Jersey.

Il compito affidato ai robot è concreto: pattugliamento autonomo e monitoraggio in tempo reale degli impianti, con capacità di ispezione continua. Il sistema si basa sull'Enterprise Asset Management kit di Boston Dynamics, con applicazioni dedicate all'ispezione industriale.

Non è fantascienza: è robotica applicata alla gestione di grandi eventi, in ambienti affollati e complessi dove la copertura umana ha i suoi limiti oggettivi.

Saranno 1.500 le auto Hyundai in servizio alla FIFA World Cup 2026

Una flotta da quasi 1.500 veicoli

Di fronte a ciò il dispiegamento di veicoli per la logistica può apparire secondario, ma in questo caso sono i numeri a fare impressione.

Per gestire i trasporti di squadre nazionali, staff, operatori televisivi e ufficiali di gara in 16 città sparse su un continente, Hyundai mette in campo 994 vetture passeggeri e 506 autobus, per un totale di ben 1.500 mezzi.

La gamma coinvolta copre praticamente tutta la lineup del costruttore coreano, compresi alcuni modelli non importati in Italia. Per esempio il grande SUV Palisade, il pick-up Santa Cruz, la berlina Sonata, la compatta Elantra, e ancora Creta, Creta Grand e la Genesis GV80.

Rispondono presente anche le nostre Santa Fe, Tucson e Kona Su alcuni modelli è disponibile anche la variante ibrida (HEV), in linea con l'orientamento del costruttore verso l'elettrificazione progressiva della gamma.

Auto e robot: la squadra Hyundai per i mondiali FIFA 2026

Perché conta, al di là dello sport

Un'operazione di questa scala — migliaia di chilometri di logistica, robot in servizio attivo, tecnologie di monitoraggio avanzato — dice qualcosa di preciso su dove Hyundai vuole posizionarsi nel prossimo decennio e, pià in generale, su dove sta andando la nostra società.

La mobilità intelligente e la robotica non sono più due filoni separati: la FIFA World Cup 2026 diventa il banco di prova più grande mai affrontato dal costruttore coreano su entrambi i fronti insieme.

Per chi segue il settore, vale la pena tenere d'occhio non tanto i modelli schierati — già noti — quanto i dati operativi che emergeranno da questo test su scala reale.

Sarà il primo riscontro concreto su come robot come Spot si comportano in un ambiente ad alta densità e alta pressione mediatica. Se il cane-robot dovesse ''sbagliare un rigore'' davanti alle telecamere, difficilmente il pubblico lo perdonerebbe come fa coi veri giocatori.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/06/2026