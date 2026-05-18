Cosa ci fanno i robot nella sede centrale Hyundai? Guarda il video

All'interno degli Yangjae Headquarters di Seoul, la sede centrale del Gruppo Hyundai, il futuro è già arrivato in ufficio e, curiosamente, si muove con estrema naturalezza tra scrivanie e corridoi. Parliamo di robot, che integrano il personale umano in una serie di servizi e mansioni. E non è solo una trovata di marketing.

DAL-e Gardner, DAL-e Delivery e Spot

Un ufficio grande come cinque campi da calcio

La sede di Seoul è stata recentemente ristrutturata per diventare un vero e proprio laboratorio vivente. L'obiettivo è semplice sulla carta, ma complicatissimo nella pratica: far convivere esseri umani e automi in uno spazio condiviso, senza intoppi.

Parliamo di un’area vasta quanto cinque campi di calcio, dove la tecnologia non è un ostacolo, ma un supporto invisibile alla quotidianità dei dipendenti.

DAL-e Gardener, il giardiniere robot in azione

Chi sono i nuovi colleghi?

Dimentica i bracci robotici imbullonati a terra che trovi nelle fabbriche. Qui i robot si muovono, vedono e interagiscono.

DAL-e Gardener è il ''pollice verde'' del gruppo. Grazie a una visione 3D e a un braccio rotante a sei assi, annaffia le piante nella hall con una precisione millimetrica, evitando di bagnare dove non deve. Sa persino quando sta per finire l'acqua e torna da solo a ricaricarsi.

DAL-e Delivery è invece lo ''spacciatore'' di generi di conforto. Il suo compito è fondamentale per la sopravvivenza in ufficio: infatti porta il caffè. Utilizza sensori LiDAR per evitare le persone e la tecnologia di riconoscimento facciale ''Facey'' per essere sicuro di consegnare l'espresso alla persona giusta.

Spot (The Guardian) lo conosciamo bene, è il quadrupede di Boston Dynamics. Di notte, mentre gli uffici si svuotano, lui pattuglia silenziosamente i corridoi per garantire la sicurezza.

DAL-e Delivery porta il caffé ai dipendenti

L'ecosistema robot-friendly

Per far funzionare tutto questo, Hyundai non si è limitata a comprare dei robot, ma ha riprogettato l'edificio. C'è una ''Robot Station'' dedicata per la ricarica e, dettaglio non trascurabile, un ascensore riservato agli automi per permettere loro di spostarsi tra i piani senza intralciare i loro colleghi umani.

Tutta la flotta è coordinata da un sistema chiamato NARCHON, un cervello digitale che monitora in tempo reale posizione, batteria e compiti di ogni unità. Non è un esperimento isolato: la struttura ha ricevuto la certificazione ufficiale da UL Solutions come edificio a misura di robot. Guarda il video qui sotto.

La visione di Hyundai

Il messaggio di Hyundai è chiaro: i robot non sono qui per sostituirci, ma per diventare partner collaborativi. Che si tratti di curare il verde o di portarti un cappuccino mentre sei nel bel mezzo di una riunione, l'idea è quella di rendere la vita lavorativa un po' più fluida e, perché no, anche un pizzico più tecnologica.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/05/2026