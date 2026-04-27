Hyundai Inster e Inster Cross: prova estrema per il city SUV tuttofare

Nuova Hyundai Inster: spazio da record, tanta tecnologia e una prova da Milano a Chiavari che convince. Ecco come è andata

Ultimamente avevo quasi perso la speranza: le city car compatte, spaziose e davvero complete sembravano sparite dal mercato. Poi è arrivata lei — Hyundai Inster, che qui vedi anche nella versione Cross — e ha ribaltato tutte le mie certezze.

Hyundai Inster, piano di carico con divanetto reclinato

Una city car che vuole fare la prima auto: ci riesce davvero? Cominciamo col dire che, quanto a spazio a bordo, lascia a bocca aperta. 3,83 metri di lunghezza, eppure dentro ci si sente in un'auto di categoria superiore.

Come ci riesce? Il segreto sta in un passo di 2,58 metri, lo stesso di vetture lunghe anche mezzo metro in più, che libera uno spazio interno sorprendente. Tutti i sedili sono reclinabili, così ottieni un piano di carico perfetto per le spedizioni all'IKEA.

E poi c'è il divanetto posteriore scorrevole e diviso in due, che ti permette di gestire il bagagliaio da 238 a 351 litri a seconda delle esigenze, senza rinunciare ai passeggeri.

Hyundai Inster, la plancia

Tecnologia: c'è più di quel che ti aspetti da una city car

Sulle tecnologie di bordo Inster non risparmia. Tra le tante dotazioni trovi di serie:

Due display da 10,25 pollici con navigatore integrato

con navigatore integrato Telecamere a 360 gradi

Suite completa di assistenti alla guida, inclusa la frenata automatica d'emergenza in retromarcia

Guida autonoma

Hyundai Digital Key: sblocchi le portiere con lo smartphone o con l'Apple Watch

Insomma, non lo stretto necessario — proprio tutto.

Hyundai Inster, la prova in città

La prima cosa che noto in città è la prontezza immediata del motore elettrico. La larghezza di appena 1,61 metri rende la Inster agile come uno scooter tra il traffico. La scheda tecnica parla di 115 CV, 147 Nm di coppia e uno 0-100 km/h in 10,6 secondi — numeri non esaltanti sulla carta, ma alle velocità del traffico urbano la Inster è molto più svelta di quanto dicano i dati.

Solida come non ti aspetti

Da dimensioni così compatte potresti aspettarti sensazioni da scatoletta di tonno. Invece no: la senti solida e piantata, anche sui lastroni martoriati delle sedi tranviarie. Le sospensioni lavorano bene, aiutate dal peso dell'auto — circa 14 quintali — che contribuisce ad assorbire scossoni e vibrazioni.

A rendere la guida ancora più piacevole c'è la funzione i-Pedal, attivabile con le palette dietro al volante: regoli velocità e frenata con il solo pedale dell'acceleratore, gestendo anche il recupero di energia. In città, con i consumi che scendono a circa 12,5 kWh/100 km, un'autonomia di 420 km non è un miraggio.

Hyundai Inster, la prova in autostrada

Le city car elettriche in città sono nel loro elemento naturale. Ma è in autostrada che si gioca la partita decisiva. Così ho deciso di ripetere una prova che feci anni fa con la prima auto elettrica a dichiarare 200 km di autonomia: Milano–Chiavari, non stop.

Quell'antico viaggio fu un'esperienza da dimenticare: percorrenza al limite, zero aria condizionata a fine luglio, finestrini chiusi, e sui tornanti del Passo dei Giovi i tir che mi sorpassavano strombazzando. Un incubo. Inster dichiara 370 km di autonomia. Le condizioni di partenza sono tutt'altra cosa.

Consumi, comfort e guida autonoma

Parto da Milano con il 100% di batteria. A 130 km/h costanti, con aria condizionata e guida autonoma entrambe attive, il computer di bordo registra un consumo di circa 21 kWh/100 km. Con la batteria da 49 kWh dell'auto in prova, i calcoli dicono che dovrei arrivare senza nemmeno intaccare la riserva. E così sarà.

Il comfort di marcia si conferma elevato anche in autostrada: le sospensioni ben molleggiate filtrano l'asfalto, qualche fruscio aerodinamico si sente ma non dà fastidio, e nei sorpassi la Inster ha la verve giusta per concludere le manovre in sicurezza.La guida autonoma, attiva fino a 140 km/h, si comporta bene, trasmette sensazione di sicurezza — pur richiedendo, come su qualsiasi auto sul mercato oggi, la sorveglianza del conducente. Arrivo a Serravalle con il 63% di autonomia residua. Il viaggio sta andando benissimo.

Hyundai Inster, comandi per la guida autonoma

Il Passo dei Giovi? Nessun problema

Qui cominciano le curve, il limite scende e il Passo dei Giovi si avvicina — quello stesso passo che anni fa mi fece sudare freddo. Oggi? Arrivo alle raffinerie di Busalla con il 50% di batteria e supero il passo con il 53%: la discesa ha recuperato energia, come da manuale.

Nonostante larghezza ridotta, peso elevato e assetto comfort, la Inster se la cava bene anche tra le curve: si inclina poco, scuote poco i passeggeri nei cambi di direzione e lo sterzo preciso aggiunge un pizzico di divertimento a una guida altrimenti molto rilassata.

Arrivo al mare: i numeri finali

Genova, la Riviera, l'uscita Recco — qualcuno ha detto focaccia? Un piccolo imprevisto al casello di Chiavari (veicolo in panne) mi costringe a uscire a Lavagna, allungando leggermente il percorso. Poco male.

Risultato finale: 180 chilometri percorsi, batteria al 39%, 152 km di autonomia residua. In circa due ore, a velocità assolutamente normali. Quanta strada da quel primo viaggio disperato con la primissima elettrica!

Hyundai Inster: la presa di ricarica anteriore da 11 kW

Ricarica vista mare

Per completare il quadro, ecco i dati sulla ricarica: da colonnina in corrente continua da 120 kW Inster passa dal 10 all'80% in circa 30 minuti; da una wallbox AC da 11 kW servono circa 4 ore e mezza per una ricarica completa. Basta organizzarsi un minimo per poter gestire la piccola elettrica Hyundai con facilità.

Versione Inster Cross Inster 49 kWh Inster 42 kWh Motore Elettrico Elettrico Elettrico Potenza 115 CV 115 CV 97 CV Coppia 147 Nm 147 Nm 147 Nm Cambio riduttore monomarcia riduttore monomarcia riduttore monomarcia Trazione anteriore anteriore anteriore Velocità 150 km/h 150 km/h 140 km/h Da 0 a 100 km/h 10,6 secondi 10,6 secondi 11,7 secondi Dimensioni 3,85 x 1,61 x 1,61 m 3,83 x 1,61 x 1,58 m 3,83 x 1,61 x 1,58 m Bagagliaio da 238-351 a 1.059 litri da 238-351 a 1.059 litri da 238-351 a 1.059 litri Peso 1.433 kg 1.410 kg 1.380 kg Batteria 49 kWh 49 kWh 42 kWh Autonomia WLTP 360 km 370 km 327 km Ricarica max 10-80% 30' @ 120 kW DC 30' @ 120 kW DC 30' @ 120 kW DC Prezzo da circa 30.000 euro da circa 27.000 euro da circa 25.000 euro

Hyundai Inster mi ha convinto davvero. Certo, se macini centinaia di chilometri ogni giorno come agente di commercio, probabilmente non sceglieresti un'elettrica in generale — ma fuori da quel caso specifico, questa piccola Hyundai ha dimostrato di essere ben più di una semplice city car.

Spazio interno da segmento superiore, tecnologia completa, consumi contenuti e un'autonomia che regge anche il weekend fuori porta senza patemi. Può davvero essere una prima auto — e su questo non ho più dubbi.

Inster o Inster Cross: quali differenze?

Le differenze tra le due versioni sono minime e riguardano l'estetica: fascione più pronunciato, cerchi diversi e la possibilità di aggiungere a richiesta un porta-pacchi sul tetto, che conferisce alla Inster Cross un carattere più muscoloso e da SUV.

I prezzi partono da circa 25 mila euro per una Inster base con batteria da 42 kWh e salgono di circa 2000 euro per la batteria da 49 kWh. La versione top full optional come l'auto in prova costa circa 31.500 euro mentre la versione Cross completa la gamma verso l'alto con prezzi a partire da circa 30.000 euro. Tu che cosa ne pensi?

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/05/2026