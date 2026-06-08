La nuova Hyundai i20 prende forma, ecco cosa svelano le ultime foto spia

Sta arrivando una nuova Hyundai i20. La compatta coreana sarà infatti presto protagonista di un corposo aggiornamento che la renderà più moderna e appetibile sul mercato. Il debutto sarebbe atteso entro la fine dell'anno per poi arrivare sul mercato all'inizio del 2027. Nuove foto spia permettono di fare uno sguardo alla nuova Hyundai i20 e per quanto l'auto appaia ancora camuffata si vedono diverse cose interessanti.

Nuova Hyundai i20, frontale

Ecco cosa sappiamo della nuova Hyundai i20

A quanto pare, la prossima Hyundai i20 si basa sulla generazione uscente, con elementi di design che sembrano integrare il concetto di ''Art of Steel'' che troviamo sulla nuova IONIQ 3 o sulla più recente generazione della Nexo. Un altro elemento chiave di questo linguaggio di design è la firma luminosa anteriore che sarà sensibilmente differente da quella dell'attuale modello. L'unico teaser della compatta coreana visto fino a questo momento mostra sottili luci diurne a LED a forma di Y, unite tra loro da una sottile striscia luminosa. Il frontale sarà quindi profondamente ridisegnato.

Nuova Hyundai i20, vista laterale

Non mancheranno nemmeno passaruota maggiormente pronunciati e cerchi in lega dal nuovo disegno. Un'importante differenza tra questo modello e l'attuale Hyundai i20 risiede nella linea dei finestrini che sale verso l'alto avvicinandosi ai montanti posteriori. Per quanto riguarda l'abitacolo, la Hyundai i20 del 2027 dovrebbe presentare una plancia rivista con la presenza di un ampio pannello al cui interno troveremo i display della strumentazione digitale e del sistema infotainment vero e proprio. Anche il volante dovrebbe presentare un nuovo disegno. Ci sarà la nuova piattaforma Pleos Connect per il nuovo infotainment? Lo scopriremo al momento del debutto ma è possibile.

Nuova Hyundai i20, vista di 3/4

Motori

Al momento non ci sono ovviamente certezze per quanto riguarda le motorizzazioni con cui la nuova i20 sarà proposta sul mercato. Per poter rientrare nelle normative Euro 7, è probabile che sotto la cofano troveremo unità Mild Hybrid. Ci sarà ancora l'unità 1.0 T-GDI Mild Hybrid da 90 CV? Possibile ma l'indiscrezione più interessante riguarda il possibile ritorno della più sportiva Hyundai i20N. Non rimane, quindi, che attendere novità sul lancio della nuova compatta coreana.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/06/2026