Hyundai IONIQ 3 debutta e rilancia la sfida: fino a 496 km per conquistare i clienti europei

Sviluppata in Europa per i clienti europei, questa è la nuova Hyundai IONIQ 3 che ha fatto il suo debutto ufficiale allaMilano Design Week 2026. Dopo aver visto diverse foto spia, la nuova hatchback elettrica è stata svelata ufficialmente ma per vederla su strada bisognerà attendere ancora po' di tempo. Si parla infatti di giugno. La nuova segmento B sarà molto importante per la strategia di crescita della casa automobilistica e potrà contare su contenuti interessanti. Entriamo quindi più nei dettagli e vediamo di conoscere meglio la nuova IONIQ 3.

Hyundai IONIQ 3: esterni e interni

Hyundai IONIQ 3

Le misure sono 4.155 mm lunghezza (4.170 mm N Line) x 1.800 mm larghezza x 1.505 mm altezza, con un passo di 2.680 mm. I linguaggio di design ''Art of Steel'' era stato anticipato dal ''Concept Three'' svelato a settembre 2025 al Salone di Monaco. Hyundai ha quindi reinterpretato il classico concetto di berlina 2 volumi. IONIQ 3 presenta un frontale basso per migliorare l'aerodinamica, mentre la linea del tetto quasi piatta permette di massimizzare lo spazio all'interno dell'abitacolo, per poi scendere dolcemente al posteriore integrando lo spoiler in modo naturale.

Il frontale della nuova hatchback elettrica adotta la firma luminosa Parametric Pixel oramai diventata un elemento distintivo di tutte le auto elettriche del marchio coreano. E parlando ancora dell'aerodinamica, il lavoro svolto ha permesso di ottenere un Cx di 0,263 che contribuisce a migliorare l'efficienza della vettura. A seconda delle versioni, cerchi da 16, 17, 18 e 19 pollici. I colori al lancio: Atlas White Solid, Phantom Black Pearl, Lumen Gray Pearl, Aurora Gray Pearl, Vibrant Blue Pearl, Ice Blue Pearl, Fierce Red Solid e Fierce Red Matte.

Per chi cerca maggiore grinta c'è la N Line che dispone di una serie di dettagli esterni e interni che donano al look maggiore sportività.

Nuova Hyundai IONIQ 3 poggia sulla piattaforma E-GMP con architettura a 400 V. Grazie alla piattaforma specifica per auto elettriche, il marchio coreano ha potuto ottimizzare lo spazio a bordo per offrire comfort per tutti, anche per chi si siede dietro, anche per merito del pavimento piatto. Lo spazio per i bagagli? 441 litri complessivi e precisamente 322 litri più 119 litri del Megabox integrato al di sotto del doppiofondo del bagagliaio che offre uno spazio di stivaggio aggiuntivo.

A seconda degli allestimenti a disposizione ci sono i sedili Relaxation anteriori con funzione di riscaldamento e ventilazione. La dotazione della compatta elettrica può includere pure il sistema audio Bose Premium, il climatizzatore automatico bizona e l’illuminazione ambientale a LED.

Tecnologia

Hyundai IONIQ 3

Lo stile della plancia non è eccessivamente minimalista e troviamo alcuni comandi fisici per gestire funzioni come il climatizzatore. Chiaramente non manca la tecnologia. Dietro al volante multifunzione e in posizione rialzata c'è un sottile quadro strumenti digitale. Centralmente sulla plancia troviamo invece il display dell'infotainment da 12,9 o 14,6 pollici. Nuova IONIQ 3 è il primo modello Hyundai in Europa a essere dotato del sistema di infotainment Pleos Connect, basato su Android Automotive.

Troviamo poi funzionalità come Hyundai Digital Key 2 che consentono l'accesso senza chiave tramite smartphone o dispositivi indossabili con tecnologia NFC, un pianificatore di percorso EV integrato, la tecnologia Plug & Charge per semplificare la ricarica e la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) che permette di alimentare piccoli dispositivi elettrici esterni con l'energia della batteria di trazione.

Motori e autonomia

Hyundai IONIQ 3

Due sono le versioni della Hyundai IONIQ 3: Standard Range e Long Range. Specifiche alla mano si tratta delle stesse della KIA EV2 che abbiamo avuto modo di provare da poco. Abbiamo quindi la Standard Range con motore da 147 CV e 250 Nm di coppia, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 170 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria da 42,2 kWh per un'autonomia di 344 km WLTP. In corrente continua servono 29 minuti per passare dal 10 all'80% della carica.

C'è poi la Long Range con motore da 135 CV e 250 Nm di coppia. Da 0 a 100 km/h in 9,6 secondi e velocità massima sempre di 170 km/h. Batteria da 61 kWh per 496 km di autonoma. Circa 30 minuti in corrente continua per passare dal 10 all'80%. In corrente alternata entrambi i modelli possono rifornire a 11 kW. Sulla Long Range, tra gli optional, il caricatore da 22 kW.

Ovviamente non mancano tutti gli ultimi sistemi di assistenza alla guida come Highway Driving Assist 2 che supporta la guida in autostrada.

Prezzi

Hyundai IONIQ 3

Il listino non è ancora stato comunicato ma Hyundai ha fatto sapere che si partirà da meno di 30 mila euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/04/2026