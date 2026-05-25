Riconoscimenti

Hyundai Ioniq 9: fra design, comfort e tecnologia fa incetta di premi internazionali

Avatar di Alessandro Perelli,

1 ora fa - Ioniq 9 conquista premi internazionali per sicurezza e design

Il SUV elettrico coreano ottiene riconoscimenti globali per le sue doti di stile, piacere di guida e hi-tech nel segmento dei SUV elettrici premium

Con Hyundai (guarda la homepage di Hyundai Italia), il concetto di mobilità a zero emissioni evolve attraverso modelli sempre più avanzati e orientati al comfort.

Hyundai Ioniq 9: il SUV elettrico pluripremiato per design, comfort e tecnologia

Una nuova visione della mobilità elettrica

La nuova Ioniq 9 è da poco arrivata sul mercato, ma ha gia ottenuto tanti riconoscimenti e questo non può che esere un segno tangibile della qualità del progetto coreano. Il SUV elettrico rappresenta l’ammiraglia della gamma e ridefinisce il ruolo del grande modello famigliare nel panorama premium.

Basato sulla piattaforma E-GMP, lo sport utility si distingue per dimensioni generose, abitacolo configurabile e un ambiente interno progettato come una lounge modernaMateriali di qualità, insonorizzazione curata e tecnologie dedicate al benessere a bordo contribuiscono a creare un’esperienza di viaggio rilassante e raffinata.

Il modello interpreta inoltre l’evoluzione della mobilità BEV, con un approccio che mette al centro spazio, sostenibilità ed efficienza aerodinamica.

Hyundai Ioniq 9: l'abitacolo lussuoso dello sport utility BEV coreano

I premi sulla sicurezza

Tra i principali premi sulla sicurezza ottenuti da Ioniq 9 (guarda Hyundai Ioniq 9) spicca il massimo riconoscimento Euro NCAP. Il modello ha conquistato cinque stelle grazie agli elevati standard di protezione per adulti e bambini, oltre all’efficacia dei sistemi ADAS Hyundai SmartSense.

I risultati registrati nei test comprendono:

  • 87% nella protezione dei bambini
  • 84% nella protezione occupanti adulti
  • 83% nei sistemi di assistenza alla guida
  • 77% nella tutela degli utenti vulnerabili della strada

Importante anche il titolo IIHS Top Safety Pick+ 2025 assegnato negli Stati Uniti, che conferma la solidità strutturale e l’efficacia delle tecnologie di prevenzione degli incidenti.

Hyundai Ioniq 9: si distingue per uno stile aerodinamico e moderno

Design premiato a livello globale

I numerosi premi di design confermano il valore progettuale del nuovo SUV elettrico coreano. La silhouette “Aerosthetic”, il posteriore boat-tail e l’attenzione all’aerodinamica hanno permesso a Ioniq 9 di distinguersi nei principali concorsi internazionali.

Tra i riconoscimenti ottenuti figurano:

  • iF Design Award 2025 nella categoria Automotive
  • Red Dot Awards 2025
  • IDEA 2025 Bronze Award nella categoria Automotive & Transportation
  • Women’s Worldwide Car of the Year Awards 2026 come “World’s Best Large SUV”

A questi si aggiungono altri importanti riconoscimenti internazionali:

  • TopGear.com Electric Awards 2025
  • German Premium Car of the Year 2026
  • Comfortable Cruiser of the Year ai Carwow Car of the Year Awards 2026
  • Gold Winner agli Australian Good Design Awards 2025 con menzione Best Exterior Design

Hyundai Ioniq 9: costruito sulla piattaforma E-GMP

Comfort, tecnologia e filosofia del brand

Il successo del modello conferma la capacità di Hyundai di proporre una nuova idea di mobilità premium. L’ampio abitacolo a sei o sette posti, il tetto panoramico e le forme interne ispirate a una lounge contemporanea valorizzano il comfort nei lunghi viaggi. Ogni dettaglio dello sport utility riflette una visione orientata alle persone, sintetizzata dalla filosofia “Progress for Humanity”. Un approccio che punta a sviluppare soluzioni sempre più intelligenti, sicure e sostenibili.

Con il numero crescente di modelli premiato a livello globale, Hyundai rafforza così la propria presenza nel mercato elettrico internazionale, confermando Ioniq 9 come uno dei modelli più apprezzati della categoria.

VEDI ANCHE
Hyundai Ioniq 9, il prezzo della top di gamma sfiora 90.000 euro
Se ti impegni puoi pagare Hyundai Ioniq 9 quasi 90.000 euro
Teaser nuovo SUV elettrico Hyundai Ioniq 9
Arriva Hyundai Ioniq 9, il SUV elettrico a sette posti è l'inedita sfida dei coreani
SUV BEV Hyundai Ioniq 9: premi e riconoscimenti internazionali
Hyundai Ioniq 9: fra design, comfort e tecnologia fa incetta di premi internazionali
Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/05/2026
Tags
hyundaisuvsuv elettrici
Gallery
Listino Hyundai IONIQ 9
AllestimentoCV / KwPrezzo
IONIQ 9 110 kWh RWD Business - / -69.900 €
IONIQ 9 110 kWh RWD Xclass - / -75.900 €
IONIQ 9 110 kWh AWD Business - / -79.000 €
IONIQ 9 110 kWh AWD Xclass - / -83.500 €
IONIQ 9 110 kWh AWD Performance Calligraphy - / -85.500 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Hyundai IONIQ 9 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Hyundai IONIQ 9
Alessandro Perelli
Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

Gli articoli di Alessandro

Logo Hyundai
Hyundai
Vedi anche