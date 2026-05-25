Hyundai Ioniq 9: fra design, comfort e tecnologia fa incetta di premi internazionali

Con Hyundai (guarda la homepage di Hyundai Italia), il concetto di mobilità a zero emissioni evolve attraverso modelli sempre più avanzati e orientati al comfort.

Hyundai Ioniq 9: il SUV elettrico pluripremiato per design, comfort e tecnologia

Una nuova visione della mobilità elettrica

La nuova Ioniq 9 è da poco arrivata sul mercato, ma ha gia ottenuto tanti riconoscimenti e questo non può che esere un segno tangibile della qualità del progetto coreano. Il SUV elettrico rappresenta l’ammiraglia della gamma e ridefinisce il ruolo del grande modello famigliare nel panorama premium.

Basato sulla piattaforma E-GMP, lo sport utility si distingue per dimensioni generose, abitacolo configurabile e un ambiente interno progettato come una lounge moderna. Materiali di qualità, insonorizzazione curata e tecnologie dedicate al benessere a bordo contribuiscono a creare un’esperienza di viaggio rilassante e raffinata.

Il modello interpreta inoltre l’evoluzione della mobilità BEV, con un approccio che mette al centro spazio, sostenibilità ed efficienza aerodinamica.

Hyundai Ioniq 9: l'abitacolo lussuoso dello sport utility BEV coreano

I premi sulla sicurezza

Tra i principali premi sulla sicurezza ottenuti da Ioniq 9 (guarda Hyundai Ioniq 9) spicca il massimo riconoscimento Euro NCAP. Il modello ha conquistato cinque stelle grazie agli elevati standard di protezione per adulti e bambini, oltre all’efficacia dei sistemi ADAS Hyundai SmartSense.

I risultati registrati nei test comprendono:

87% nella protezione dei bambini

84% nella protezione occupanti adulti

83% nei sistemi di assistenza alla guida

77% nella tutela degli utenti vulnerabili della strada

Importante anche il titolo IIHS Top Safety Pick+ 2025 assegnato negli Stati Uniti, che conferma la solidità strutturale e l’efficacia delle tecnologie di prevenzione degli incidenti.

Hyundai Ioniq 9: si distingue per uno stile aerodinamico e moderno

Design premiato a livello globale

I numerosi premi di design confermano il valore progettuale del nuovo SUV elettrico coreano. La silhouette “Aerosthetic”, il posteriore boat-tail e l’attenzione all’aerodinamica hanno permesso a Ioniq 9 di distinguersi nei principali concorsi internazionali.

Tra i riconoscimenti ottenuti figurano:

iF Design Award 2025 nella categoria Automotive

Red Dot Awards 2025

IDEA 2025 Bronze Award nella categoria Automotive & Transportation

Women’s Worldwide Car of the Year Awards 2026 come “World’s Best Large SUV”

A questi si aggiungono altri importanti riconoscimenti internazionali:

TopGear.com Electric Awards 2025

German Premium Car of the Year 2026

Comfortable Cruiser of the Year ai Carwow Car of the Year Awards 2026

Gold Winner agli Australian Good Design Awards 2025 con menzione Best Exterior Design

Hyundai Ioniq 9: costruito sulla piattaforma E-GMP

Comfort, tecnologia e filosofia del brand

Il successo del modello conferma la capacità di Hyundai di proporre una nuova idea di mobilità premium. L’ampio abitacolo a sei o sette posti, il tetto panoramico e le forme interne ispirate a una lounge contemporanea valorizzano il comfort nei lunghi viaggi. Ogni dettaglio dello sport utility riflette una visione orientata alle persone, sintetizzata dalla filosofia “Progress for Humanity”. Un approccio che punta a sviluppare soluzioni sempre più intelligenti, sicure e sostenibili.

Con il numero crescente di modelli premiato a livello globale, Hyundai rafforza così la propria presenza nel mercato elettrico internazionale, confermando Ioniq 9 come uno dei modelli più apprezzati della categoria.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/05/2026