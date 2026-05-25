Hyundai Ioniq 9: fra design, comfort e tecnologia fa incetta di premi internazionali

Con Hyundai (guarda la homepage di Hyundai Italia), il concetto di mobilità a zero emissioni evolve attraverso modelli sempre più avanzati e orientati al comfort.
Hyundai Ioniq 9: il SUV elettrico pluripremiato per design, comfort e tecnologia
Una nuova visione della mobilità elettrica
La nuova Ioniq 9 è da poco arrivata sul mercato, ma ha gia ottenuto tanti riconoscimenti e questo non può che esere un segno tangibile della qualità del progetto coreano. Il SUV elettrico rappresenta l’ammiraglia della gamma e ridefinisce il ruolo del grande modello famigliare nel panorama premium.
Basato sulla piattaforma E-GMP, lo sport utility si distingue per dimensioni generose, abitacolo configurabile e un ambiente interno progettato come una lounge moderna. Materiali di qualità, insonorizzazione curata e tecnologie dedicate al benessere a bordo contribuiscono a creare un’esperienza di viaggio rilassante e raffinata.
Il modello interpreta inoltre l’evoluzione della mobilità BEV, con un approccio che mette al centro spazio, sostenibilità ed efficienza aerodinamica.
Hyundai Ioniq 9: l'abitacolo lussuoso dello sport utility BEV coreano
I premi sulla sicurezza
Tra i principali premi sulla sicurezza ottenuti da Ioniq 9 (guarda Hyundai Ioniq 9) spicca il massimo riconoscimento Euro NCAP. Il modello ha conquistato cinque stelle grazie agli elevati standard di protezione per adulti e bambini, oltre all’efficacia dei sistemi ADAS Hyundai SmartSense.
I risultati registrati nei test comprendono:
- 87% nella protezione dei bambini
- 84% nella protezione occupanti adulti
- 83% nei sistemi di assistenza alla guida
- 77% nella tutela degli utenti vulnerabili della strada
Importante anche il titolo IIHS Top Safety Pick+ 2025 assegnato negli Stati Uniti, che conferma la solidità strutturale e l’efficacia delle tecnologie di prevenzione degli incidenti.
Hyundai Ioniq 9: si distingue per uno stile aerodinamico e moderno
Design premiato a livello globale
I numerosi premi di design confermano il valore progettuale del nuovo SUV elettrico coreano. La silhouette “Aerosthetic”, il posteriore boat-tail e l’attenzione all’aerodinamica hanno permesso a Ioniq 9 di distinguersi nei principali concorsi internazionali.
Tra i riconoscimenti ottenuti figurano:
- iF Design Award 2025 nella categoria Automotive
- Red Dot Awards 2025
- IDEA 2025 Bronze Award nella categoria Automotive & Transportation
- Women’s Worldwide Car of the Year Awards 2026 come “World’s Best Large SUV”
A questi si aggiungono altri importanti riconoscimenti internazionali:
- TopGear.com Electric Awards 2025
- German Premium Car of the Year 2026
- Comfortable Cruiser of the Year ai Carwow Car of the Year Awards 2026
- Gold Winner agli Australian Good Design Awards 2025 con menzione Best Exterior Design
Hyundai Ioniq 9: costruito sulla piattaforma E-GMP
Comfort, tecnologia e filosofia del brand
Il successo del modello conferma la capacità di Hyundai di proporre una nuova idea di mobilità premium. L’ampio abitacolo a sei o sette posti, il tetto panoramico e le forme interne ispirate a una lounge contemporanea valorizzano il comfort nei lunghi viaggi. Ogni dettaglio dello sport utility riflette una visione orientata alle persone, sintetizzata dalla filosofia “Progress for Humanity”. Un approccio che punta a sviluppare soluzioni sempre più intelligenti, sicure e sostenibili.
Con il numero crescente di modelli premiato a livello globale, Hyundai rafforza così la propria presenza nel mercato elettrico internazionale, confermando Ioniq 9 come uno dei modelli più apprezzati della categoria.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|IONIQ 9 110 kWh RWD Business
|- / -
|69.900 €
|IONIQ 9 110 kWh RWD Xclass
|- / -
|75.900 €
|IONIQ 9 110 kWh AWD Business
|- / -
|79.000 €
|IONIQ 9 110 kWh AWD Xclass
|- / -
|83.500 €
|IONIQ 9 110 kWh AWD Performance Calligraphy
|- / -
|85.500 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Hyundai IONIQ 9 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Hyundai IONIQ 9
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.