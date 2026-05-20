Hyundai i20 e Bayon: come cambiano con il nuovo allestimento Dark Line

Hyundai lancia i20 e Bayon Dark Line: dettagli neri lucidi, ricca dotazione tecnologica e prezzi da 19.900 e 23.900 euro

Hyundai aveva già proposto la Dark Line sulla Tucson, con buoni risultati. Ora lo stesso trattamento pensato specificamente per il mercato italiano arriva anche su i20 e Bayon. L'idea è semplice: più personalità estetica, dotazione generosa, prezzo competitivo.

Hyundai i20 Dark Line

Hyundai i20 Dark Line: come cambia e quanto costa

Sul fronte del design, l'intervento punta tutto sul contrasto. I cerchi in lega da 16'', il tetto, i montanti e le calotte degli specchietti diventano neri lucidi. Lo stesso trattamento si ritrova nell'abitacolo, con cielo e montanti scuri che cambiano la percezione dell'interno rispetto alle versioni standard.

La dotazione di serie è piuttosto ampia per la categoria. Trovi il pacchetto Hyundai SmartSense con frenata automatica d'emergenza — capace di riconoscere veicoli, pedoni e ciclisti — mantenimento di corsia attivo, riconoscimento dei limiti di velocità, avviso passeggeri dimenticati sul sedile posteriore, gestione automatica degli abbaglianti e rilevamento della stanchezza del guidatore. Ci sono anche sensori di parcheggio posteriori con telecamera, cruise control e selezione delle modalità di guida.

Per la connettività, il display touchscreen è da 10,25 pollici con navigazione integrata, compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, servizi Bluelink e aggiornamenti over-the-air. La strumentazione digitale è anch'essa da 10,25 pollici. Il volante è rivestito in pelle e l'impianto audio include tweeter dedicati oltre agli altoparlanti anteriori e posteriori.

Il prezzo di partenza di Hyundai i20 Dark Line è 19.900 euro con il motore 1.0 T-GDI da 90 CV e cambio manuale a sei marce.

Hyundai Bayon Dark Line

Hyundai Bayon Dark Line: B-SUV con look più deciso

La Bayon riceve lo stesso trattamento estetico: cerchi da 16'' dedicati, tetto nero a contrasto, dettagli esterni in nero lucido e un badge esclusivo sulle fiancate. Completano il quadro i fari Full LED con la firma luminosa Seamless Horizon Lamp, la griglia anteriore nera lucida e gli interni con cielo e montanti scuri.

La lista degli equipaggiamenti di sicurezza ricalca quella della i20, con frenata autonoma d'emergenza, mantenimento di corsia, lettura dei limiti, rilevamento stanchezza, avviso di ripartenza e gestione automatica degli abbaglianti. Ci sono anche il Rear Occupant Alert — il sistema che segnala la presenza di persone sul sedile posteriore al momento di scendere — la retrocamera e i sensori di parcheggio.

L'infotainment è lo stesso della i20: touchscreen da 10,25 pollici, Apple CarPlay e Android Auto, Bluelink e aggiornamenti OTA. Si aggiungono le luci ambiente e la strumentazione digitale da 10,25 pollici.

La Bayon Dark Line parte da 23.900 euro con il medesimo motore 1.0 T-GDI da 90 CV della i20.

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