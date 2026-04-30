Hyundai Pleos Connect, come funziona il nuovo infotainment della IONIQ 3

Le auto moderne sono sempre più sofisticate e dispongono di sistemi infotainment avanzatissimi. Le case automobilistiche stanno investendo molto in questa direzione e Hyundai, per esempio, ha sviluppato la nuova piattaforma Pleos Connect che ha fatto il suo debutto all'interno della IONIQ 3 di fresca presentazione. Nuova piattaforma software che in futuro troverà sempre più spazio all'interno delle vetture del Gruppo Hyundai e quindi anche su modelli KIA e Genesis. Come funziona il nuovo infotainment? Hyundai ha voluto raccontare qualcosa di più di Pleos Connect.

Hyundai Pleos Connect

Esperienza d'uso semplificata per gli utenti

L'interfaccia è stata sviluppata dopo un'attenta analisi sul comportamento dei conducenti per migliorare l'usabilità e ridurre al minimo le distrazioni. Sono 3 le sezioni principali dell'infotainment. Driving Information Screen che mostra informazioni essenziali come velocità, segnalazioni e una grafica 3D dell’ambiente circostante; App Screen, dedicata a navigazione, mostra contenuti multimediali e app di terze parti, con modalità a schermo intero o diviso per il multitasking; Bottom Bar, offre accesso rapido alle app recenti o preferite. Il conducente potrà poi contare su di un piccolo quadro strumenti digitale che mostra informazioni chiave come velocità, consumi medi e indicazioni di navigazione direttamente nel campo visivo.

La sicurezza è ulteriormente migliorata dalla presenza di pulsanti fisici sul volante e sotto il display centrale, che permettono un accesso immediato ai comandi senza ricorrere al touchscreen. Inoltre, un gesto a tre dita consente di riorganizzare rapidamente le finestre o chiudere le app non necessarie, rendendo l’interazione più sicura e precisa.

Hyundai Pleos Connect

Un nuovo sistema di navigazione

Pleos Connect offre un sistema di navigazione tutto nuovo, ottimizzato per risultare più semplice, efficiente e immediato. Innanzitutto, partendo dai dati degli utenti, il layout dello schermo e i menu sono stati riorganizzati attorno a funzioni principali ad alta frequenza. La grafica complessa è stata ridotta a favore di icone semplici per migliorare la visibilità a colpo d'occhio. Inoltre, la schermata di navigazione non è più fissa. I conducenti possono quindi configurare liberamente il layout. Quindi sarà possibile eseguire contemporaneamente la navigazione e un'altra app all'interno del display. Ma non è finita qui perché la navigazione fornisce una guida accurata e veloce del percorso basata sui dati sul traffico in tempo reale raccolti dai veicoli. Utilizza una mappa online in tempo reale per aggiornare costantemente le informazioni stradali e scegliere così un percorso ottimale.

Hyundai Pleos Connect

Un nuovo assistente vocale

Con Pleos Connect arriva Gleo AI, un assistente vocale avanzato che sarà affinato nel corso del tempo. Attualmente, permette di gestire principalmente le funzionalità della vettura. In futuro, sarà collegato a una varietà di servizi applicativi. Questa integrazione consentirà ai clienti di utilizzare in modo semplice un'ampia gamma di funzioni utilizzando solo i comandi vocali. Inoltre, il Gruppo intende accelerare lo sviluppo di tecnologie correlate per consentire a Gleo AI di fornire servizi personalizzati su misura per le caratteristiche dei singoli conducenti.

Infine, è stato introdotto un app market, una piattaforma aperta per servizi di terze parti che estende l'esperienza utente ben oltre la guida.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/05/2026