Hyundai Tucson Dark Line in offerta: ecco la promo Anticipo 0 e Interessi 0

Grazie all'offerta con finanziamento è possibile mettere le mani sul SUV senza anticipi e con interessi 0

Per il mese di maggio, Hyundai ha deciso di mettere in offerta la Tucson Dark Line. Si tratta di un allestimento speciale del SUV, pensato appositamente per il mercato italiano. Entriamo nei dettagli ma prima di vedere l'offerta ricordiamo le caratteristiche di questo allestimento.

Hyundai Tucson Dark Line

Hyundai Tucson Dark Line, la dotazione di serie

Il SUV si caratterizza per una serie di dettagli estetici dedicati tra cui cerchi in lega Glossy Grey da 17 pollici, griglia anteriore cromata nera con logo Hyundai nero, tetto nero a contrasto abbinato alle barre longitudinali e specchietti laterali in tinta nera. I vetri posteriori sono oscurati e sulla carrozzeria troviamo anche i badge ''Dark Line''. Gli interni sono completamente neri.

La dotazione di serie comprende, tra le altre cose, i fari anteriori Full LED, la strumentazione digitale da 12,3 pollici, infotainment da 12,3 pollici con connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless, i servizi telematici Bluelink, e un ampio pacchetto di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida Hyundai SmartSense, come il Forward Collision-Avoidance Assist, il Lane Following Assist, lo Smart Cruise control (solo per versioni DCT e AT), il Blind Spot Collision-Avoidance Assist, l’Intelligent Speed Limit Assist e il Driver Attention Warning.

Hyundai Tucson Dark Line

L'offerta Anticipo 0. Interessi 0.

Tucson Dark Line Model Year 2026 con motorizzazione benzina 1.6 T-GDI da 150 CV, cambio manuale e trazione anteriore, grazie al finanziamento Hyundai Plus, si potrà avere senza la necessità di versare anticipi e con interessi 0. Dopo 3 anni si decide se sostituirla con una nuova Hyundai, acquistarla o restituirla. Nello specifico, rate mensili a partire da 330 euro per 35 mesi e un valore futuro garantito fissato a 20.242 euro. Il prezzo promozionale con finanziamento è pari a 31.400 euro rispetto a un listino di 34.900 euro, per un vantaggio cliente complessivo di 3.500 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/05/2026