Hyundai i20 MY26: come la compro? Allestimenti, prezzi e offerte

La Hyundai i20 MY26 arriva sul mercato italiano con prezzi che partono da circa 20.000 euro chiavi in mano. Se stai valutando l'acquisto e vuoi capire quale allestimento scegliere, se approfittare delle promozioni in corso e come orientarti tra finanziamento e pagamento in contanti, questa guida fa al caso tuo.

Hyundai i20 2026, vista laterale

Hyundai i20 in breve: cosa cambia con il MY26

Per il Model Year 2026 Hyundai ha fatto una scelta precisa: semplificare. La gamma motori si riduce a un solo propulsore, il 1.0 T-GDI da 90 CV (84 CV nella versione GPL), disponibile con cambio manuale a 6 rapporti o con il doppia frizione DCT a 7 rapporti.

Rispetto alla generazione precedente, il tre cilindri turbo recupera qualcosa in brio — il tempo sullo 0-100 km/h è sceso di oltre un secondo e mezzo, arrivando a 11,5 secondi — senza rinunciare a consumi contenuti (tra 5,57 e 6,15 l/100 km nel ciclo WLTP combinato, con emissioni di CO₂ tra 126 e 139 g/km).

La vera novità, però, è dentro l'abitacolo. Già sull'allestimento d'ingresso trovi due schermi da 10,25 pollici — uno per la strumentazione digitale, uno per l'infotainment — navigatore integrato, Apple CarPlay, Android Auto e aggiornamenti OTA (Over-the-Air) che tengono il software aggiornato senza passare dall'officina.

A questo si aggiunge il sistema Hyundai SmartSense con frenata automatica d'emergenza, mantenimento attivo della corsia, riconoscimento dei limiti di velocità e rilevamento della stanchezza: sistemi che su molte concorrenti sono ancora optional a pagamento.

Il bagagliaio offre 352 litri, le dimensioni compatte (poco più di 4 metri) la rendono maneggevole in città, e la garanzia Hyundai di 5 anni a chilometri illimitati è inclusa.

Hyundai i20 2026, 3/4 posteriore

Allestimenti e prezzi: quale i20 fa per te?

La gamma MY26 si articola su tre allestimenti principali — Dark Line, Connectline e Prime — più la versione a GPL. Tutti i prezzi si intendono ''chiavi in mano'' (messa su strada inclusa, IPT esclusa).

Dark Line — da 19.900 euro

È l'accesso alla gamma e l'unico allestimento disponibile esclusivamente con cambio manuale e motorizzazione 1.0 T-GDI da 90 CV. Rispetto al nome, non è un'auto spoglia: ha già tutte le dotazioni della Connectline più una caratterizzazione estetica ad hoc.

Rispondono presente due schermi da 10,25'', tutto il pacchetto SmartSense, 6 airbag, climatizzatore manuale, cruise control, retromarcia con telecamera, sensori di parcheggio posteriori e connettività Bluelink per 10 anni.

In più, a distinguerla dalla Connectline, provvedono cerchi in lega da 16'' in nero lucido, tetto, calotte degli specchietti e montanti neri, rivestimenti interni del cielo anch'essi in nero. È la scelta giusta se vuoi risparmiare sull'acquisto mantenendo un look riconoscibile.

Hyundai i20 2026, il bagagliaio da 352 litri

Connectline — da 22.250 euro (manuale) o 23.750 euro (DCT)

Costa più della Dark Line e ha le medesime dotazioni. E allora perché sceglierla? Perché è di gran lunga più personalizzabile. La Dark Line la prendi così com'è, mentre alla Connectline puoi aggiungere il cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti, oltre a due pacchetti di accessori.

L'Exterior Pack da 600 euro comprende fari anteriori Full LED e vetri posteriori oscurati e per questo allestimento c'è poi la versione a GPL (1.0 T-GDI GPL MT, 84 CV) a 22.250 euro: dotata del solo cambio manuale e proposta senza sovrapprezzo. Una scelta che di questi tempi può farti risparmiare parecchio alla pompa, se percorri molti chilometri.

Prime — da 23.750 euro (manuale) o 25.250 euro (DCT)

È il top di gamma. Rispetto al Connectline aggiunge cerchi da 17 pollici con pneumatici 215/45 R17, fari anteriori Full LED, vetri posteriori oscurati, specchietti ripiegabili elettricamente, linea di cintura cromata e un mucchio di altre cose.

A bordo, per esempio, compaiono climatizzatore automatico, sensore pioggia, specchietto retrovisore elettrocromico, luci d'ambiente, caricatore wireless per smartphone, bracciolo anteriore scorrevole e finiture premium.

Optional il Convenience Pack (900 euro), che aggiunge Smart Key con Start Button, sensori di parcheggio anteriori e sistema anti-collisione in svolta. Con il DCT, il Convenience Pack include anche lo Smart Cruise Control.

Quale scegliere? Con la Dark Line spendi meno senza avere l'impressione di una scelta di ripiego. Connectline ha senso solo se scegli la versione con il cambio automatico oppure a GPL. La Prime aggiunge 1.500 euro al conto finale, che non sono tanti per le dotazioni che aggiunge e si giustificano pienamente se fai della i20 la tua unica auto o l'ammiraglia di famiglia.

Hyundai Dark Line: Tucson, i20 e Bayon

Le offerte in corso (valide fino al 30/06/2026)

A giugno 2026 Hyundai propone due promozioni in parallelo, entrambe riservate a chi sottoscrive il finanziamento Hyundai Plus presso le concessionarie aderenti.

Entrambe le offerte includono il Valore Futuro Garantito: alla fine del finanziamento puoi scegliere se tenere l'auto pagando la rata finale, restituirla o passare ad altro modello della Casa.

Questo ti protegge dal rischio di svalutazione, ma comporta un limite annuo di 30.000 km, con un costo di 0,10 euro/km per l'esubero in caso di restituzione.

Offerta i20 Dark Line

La versione Dark Line 1.0 T-GDI MT, listino 19.900 euro, arriva a 17.900 euro con finanziamento Hyundai Plus (17.150 euro senza finanziamento). Con Anticipo 0 e Interessi 0 (TAN 0%, TAEG 1,40%), si rimborsa in 35 rate da 250 euro più un valore futuro garantito di 9.552 euro, con la possibilità di riscattare l'auto, di restituirla o sostituirla con una nuova Hyundai.

Il totale dovuto è 18.486 euro. L'assenza di anticipo è un elemento concreto: se non vuoi o non puoi immobilizzare liquidità, è una variabile che conta. Le condizioni complete sono disponibili sul sito Hyundai.

Offerta Connectline

La i20 Connectline 1.0 T-GDI MT ha un prezzo di listino di 22.250 euro, ma con il finanziamento Hyundai Plus scende a 14.900 euro, con un vantaggio totale di 7.350 euro. In assenza di finanziamento il prezzo promozionale è comunque di 16.900 euro.

L'esempio prevede un anticipo di 4.106 euro, 35 rate mensili da 75 euro e una rata finale (Valore Futuro Garantito) di 10.680 euro. TAN 6,45%, TAEG 8,68%. L'importo totale dovuto dal consumatore è di 13.474 euro (escluso l'anticipo).

Nota: prezzi e offerte sono quelli del listino in vigore dal 05/06/2026. Le promozioni sono soggette a scadenze e condizioni indicate in nota: verifica disponibilità e validità presso le concessionarie aderenti. IPT esclusa dal prezzo ''chiavi in mano''.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/06/2026