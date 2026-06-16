Hyundai saluta la i20 N con la versione speciale Shadow Edition

Dall’Australia arriva l’annuncio della Hyundai i20 Shadow Edition. È un’edizione limitata a soli 100 esemplari ed è l'ultimo saluto alla Hyundai i20 N, la hot hatch con il motore 1.6 turbo da 201 CV (150 kW) e cambio manuale a sei marce che ha definito, per anni, l'anima sportiva della piccola coreana. Cerchi in bronzo opaco da 18”, pinze freno con dadi neri, plancia con placca numerata, rivestimento in Alcantara su volante e pomello del cambio e tappetini con la stessa mescola degli pneumatici Pirelli P Zero di serie. Il prezzo parte da 41.500 dollari australiani, circa 25.000 euro al cambio attuale, contro i 37.500 dollari della i20 N standard.

Hyundai i20 N Shadow Edition, i cerchi in bronzo opaco

Un addio che arriva con qualche anno di ritardo rispetto al nostro mercato. Da noi in Europa, infatti, la i20 N con il 1.6 turbo non è più in vendita da tempo. La gamma attuale, aggiornata al Model Year 2026, propone un solo motore (1.0 T-GDi da 90 CV) senza alcuna variante N. L'ultimo tributo sportivo che Hyundai ha riservato all'Europa è stata la i20 N Line Carbon, 500 esemplari celebrativi dei dieci anni del marchio N. Un’altra edizione speciale, ma con il più modesto 1.0 T-GDI da 100 CV, lontanissimo dalle ambizioni della i20 N vera, quella nata nel 2020.

La i20 N Shadow Edition

Hyundai i20 N Shadow Edition, gli interni

Dal punto di vista meccanico, la Shadow Edition non cambia nulla rispetto alla i20 N standard: stesso motore 1.6 turbo a quattro cilindri da 201 CV tra 5.500 e 6.000 giri, 275 Nm di coppia disponibili tra 1.750 e 4.500 giri, cambio manuale a sei marce e differenziale autobloccante. Nessuna forma di elettrificazione. Una scelta in controtendenza rispetto alla direzione che lo stesso marchio N ha preso in Europa. La scelta di Hyundai di interrompere la produzione delle i20 N e i30 N a benzina per il mercato europeo nel febbraio 2024, rientrava nell’impegno del marchio a offrire una gamma a zero emissioni entro il 2035. Per Hyundai, il marchio N in Europa è il pioniere delle EV ad alte prestazioni.

Hyundai i20 N Shadow Edition, l'abitacolo

Perché l'Australia ha tenuto la i20 N più a lungo? Sostanzialmente per questioni di mercato e di regolamenti. Le normative europee su emissioni e omologazione hanno reso sempre più costoso, per i piccoli volumi di una hot hatch di nicchia, mantenere in gamma un motore turbo pensato per la sola prestazione. L'Australia, con regole diverse, ha potuto conservare la i20 N nella sua forma piena per qualche anno in più.

Hyundai i20 N Shadow Edition, il dettaglio della leva del cambio

FONTE: Carscoops