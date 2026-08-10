Deep Orange 17, il concept realizzato con BMW che trasforma il Sole in autonomia

Questo particolarissimo concept di auto elettrica dotato di pannelli solari si chiama Deep Orange 17 ed è stato realizzato dalla Clemson University in collaborazione con BMW per dimostrare le potenzialità di questa tecnologia. Le forme sono particolarissima ma grazie alla collaborazione con la casa automobilistica tedesca è stato possibile installare oltre 1.700 celle fotovoltaiche. Il risultato? Un'auto che produce più energia di quanta ne consumi in una normale giornata di guida in città.

Auto a ricarica solare

Il progetto è stato portato avanti da 16 studenti in collaborazione con il team di ricerca e sviluppo della BMW. L'università afferma che il veicolo è stato progettato per un tragitto giornaliero di 20 km, quasi la classica distanza media percorsa ogni giorno dalle persone in auto. Deep Orange 17 pesa solo 550 kg e può contare su di una struttura che combina acciaio, alluminio, fibra di carbonio e giunti metallici stampati in 3D. Il powertrain è stato realizzato per ottimizzare il più possibile i consumi e cioè consumare la minor quantità di energia possibile.

Prototipo auto elettrica con pannelli solari

Secondo chi ha progettato la vettura, in condizioni ottimali di luce come quelle che si trovano a Francoforte, in Germania o a Madrid, in Spagna, i pannelli solari integrati potrebbero generare un surplus di elettricità sufficiente ad aggiungere in media 50 km di autonomia al giorno. Quindi, grazie al Sole, l'energia prodotta dai pannelli supera quella necessaria per una percorrenza media giornaliera di 20 km. La tecnologia di ricarica solare è stata sviluppata in collaborazione con il Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems.

Prototipo auto elettrica con pannelli solari

Un concept che guarda al futuro

Certo, ci vorranno molti altri miglioramenti per applicare questo tipo di tecnologia a un veicolo di produzione moderno. Piccoli esempi ce ne sono già e alcune startup hanno provato a integrare questo concetto in prototipi (ve la ricordate Lightyear One?). La tecnologia è ancora acerba ma è certamente promettente e fa capire che in un futuro l'integrazione dei pannelli solari nelle auto elettriche potrebbe consentire di migliorare sensibilmente l'autonomia senza dover dipendere da un punto di ricarica.

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