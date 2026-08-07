La nuova BMW i3 entra in produzione: Monaco accelera sulla mobilità elettrica

La nuova BMW i3 è piaciuta da subito. Viste le molte richieste, la casa automobilistica ha dovuto anticipare a giugno l'apertura degli ordini della sua berlina elettrica. Adesso è venuto il momento di portarla in produzione presso lo stabilimento di Monaco. L’elevata domanda ha determinato un incremento rapido della capacità di produzione dello stabilimento.

Costi di produzione ridotti del 10%

Dopo quattro anni di lavoro, compresa la costruzione di una nuova sala carrozzeria e di una nuova area di assemblaggio con spazi logistici, la BMW i3 segna l’inizio del prossimo capitolo nella storia dello stabilimento BMW di Monaco.

BMW i3

Ma c'è di più perché con l’avvio della produzione della BMW i3, la casa automobilistica è riuscita a ridurre i costi di produzione nello stabilimento di Monaco di un ulteriore 10%. Com'è stato possibile? Secondo Peter Weber, responsabile dello stabilimento BMW di Monaco, le basi per questo risultato sono state poste grazie a una pianificazione attenta e a una stretta collaborazione con i reparti di sviluppo e i fornitori, oltre che attraverso moderne tecnologie produttive integrate nelle nuove strutture. Oltre a processi produttivi ottimizzati e a un’automazione e digitalizzazione mirate, anche la nuova architettura della Neue Klasse contribuirà a generare ulteriori efficienze.

Futuro solo elettrico per lo stabilimento di Monaco

Il lavoro di ristrutturazione che ha permesso di rimodernare l'impianto di Monaco è fondamentale per il futuro di questo hub produttivo. Infatti, a partire dal 2027, qui si produrranno esclusivamente veicoli completamente elettrici. Altri modelli della Neue Klasse seguiranno a breve.

BMW i3

Monaco è strettamente legata alla BMW Serie 3 dal 1975. Da allora, oltre nove milioni di BMW Serie 3 sono uscite dalla linea di produzione dello stabilimento principale. Il sito è stato profondamente ristrutturato per la Neue Klasse, senza interrompere la produzione in corso, che ha raggiunto i 1.000 veicoli al giorno.

Il risultato di questa trasformazione è uno stabilimento oggi ancora più efficiente, flessibile e digitale, e quindi perfettamente preparato per rispondere alle esigenze della mobilità elettrica e della Neue Klasse.

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