Genesis X Skorpio Concept, il design ispirato allo scorpione conquista il Red Dot

Genesis X Skorpio Concept è un veicolo off-road estremo da 1.115 CV e 1.152 Nm

Genesis X Skorpio Concept rappresenta la visione della casa coreana di un veicolo off-road estremo. Vettura che combina, secondo Genesis, ''prestazioni, innovazione e un linguaggio stilistico ispirato alla forza e alla capacità di adattamento dello scorpione nero''.

Il concept è stato svelato a gennaio 2026 in un luogo perfetto visto il suo DNA e cioè il deserto del Rub’ al Khali, negli Emirati Arabi Uniti.

Adesso, il concept torna alla ribalta in quanto si è aggiudicato il Red Dot Design Award 2026, tra i più autorevoli riconoscimenti internazionali dedicati al design, nella disciplina Design Concept, categoria Cars and Motorcycles – Concept Cars.

Genesis X Skorpio Concept

Un concept ispirato allo scorpione nero

Come racconta la casa automobilistica, il concept si caratterizza per la presenza di ''linee tese e scolpite della carrozzeria che esprimono movimento e tensione, mentre l’assetto bilanciato e pronto all’azione richiama la postura difensiva dello scorpione con la coda sollevata''.

Lo stesso riferimento emerge nei pannelli protettivi segmentati, che evocano la struttura del suo esoscheletro e rafforzano il carattere robusto del concept.

Sebbene Genesis X Skorpio Concept appaia come una vettura estrema, si notano comunque alcuni elementi distintivi dei modelli della casa automobilistica a partire dalla firma luminosa Two Lines, integrata nei gruppi ottici anteriori e posteriori.

Genesis X Skorpio Concept

Motore V8

Per il concept Genesis ha scelto un motore V8 da 1.115 CV e 1.152 Nm di coppia. Il telaio tubolare con roll cage integrata, i freni Brembo Motorsport, l’elevata altezza da terra e la geometria ottimizzata delle sospensioni sono stati progettati per garantire controllo e precisione anche sui terreni più impegnativi come quelli del deserto.

La carrozzeria combina fibra di vetro, fibra di carbonio e Kevlar, per ottenere un equilibrio tra leggerezza, resistenza e durabilità.

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