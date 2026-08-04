Genesis GV90, confermate le porte “alla Rolls-Royce” per il SUV ammiraglia

Dopo mesi di indiscrezioni e prototipi avvistati su strada, un dirigente Genesis ha confermato che la nuova GV90 adotterà le portiere posteriori controvento prive del montante centrale, una soluzione vista finora su modelli come la Rolls-Royce Cullinan e la Ferrari Purosangue. Un dettaglio destinato a caratterizzare il nuovo SUV elettrico di punta (atteso entro agosto anche sul mercato europeo) e che mostra quali sono le ambizioni del marchio sudcoreano.

Un SUV pensato per il vertice della gamma

La GV90 si posizionerà sopra la GV80 e la berlina G90, diventando la nuova ammiraglia Genesis. Il SUV nascerà sulla piattaforma eM (evoluzione della E-GMP che oggi sostiene modelli come Hyundai Ioniq 9 e Kia EV9) e monterà con ogni probabilità due motori elettrici alimentati da una batteria da 110 kWh. Tra i concorrenti diretti ci saranno la futura Range Rover Electric, la BMW iX7 e la Mercedes-Benz EQS SUV.

A rendere ancora più interessante la scelta delle portiere “in stile Rolls-Royce” sulla GV90 è che questo modello arriverà anche in Europa. A confermarlo è stato Peter Kronschnabl, managing director di Genesis Europe, che ha spiegato che la GV90 serve proprio a dimostrare fin dove può spingersi il marchio sul fronte del lusso, un obiettivo che passa necessariamente anche dal mercato europeo.

Le portiere a scomparsa, prive del montante centrale, non sono un semplice vezzo estetico. Risolvono il problema dell'accesso a bordo per una vettura di queste dimensioni, offrendo un'apertura completa dell'abitacolo. Questa soluzione riprende quanto anticipato dal concept Neolun (presentato nel 2024), da cui la GV90 erediterà anche parte dell'impostazione orientata al massimo comfort. Genesis punta, infatti, a trasformare il suo nuovo SUV in una vera ammiraglia elettrica, con un abitacolo caratterizzato da materiali pregiati e tecnologie pensate per il massimo relax dei passeggeri posteriori.

Una soluzione, quella delle portiere a scomparsa, che ora Genesis porta anche nel segmento premium generalista, seppure su una variante probabilmente non alla portata di tutti i budget. Il debutto è atteso entro questo mese, quindi nelle prossime settimane non sono da escludere altre novità su un modello strategico per la crescita di Genesis nel Vecchio Continente.

FONTI: Carscoops - Autocar

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