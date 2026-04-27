Honda Civic e:HEV RS le novità nel video con l'ex F1 Takuma Sato

Non è la Civic Type R e nemmeno la Civic e:HRV che conosciamo: in Giappone ha debuttato la nuova Honda Civic e:HEV RS e per mostrare davvero di che si tratta, la casa di Tokyo ha chiesto aiuto a uno che di traiettorie se ne intende: l'ex pilota di Formula 1 Takuma Sato.

Honda Civic e:HEV RS, 3/4 anteriore

Cos'ha in più la RS rispetto all'ibrida standard

Salendo a bordo, la prima sensazione che Sato trasmette nel video è quella di una vettura pensata per essere capita da tutti. Non serve essere un pilota professionista per apprezzarla.

In città, la Civic e:HEV RS si muove con la solita, impeccabile fluidità del sistema ibrido Honda: silenziosa, pronta, estremamente facile. Ma appena la strada si apre e decidi di spingere sul gas, ti accorgi che sotto la pelle c'è dell'altro.

La risposta dello sterzo è più affilata rispetto alla e:HEV standard. Senti l'anteriore che morde meglio la corda e una rigidità strutturale che deriva direttamente dall'esperienza maturata sulle versioni a benzina. Non è un’auto nervosa, ma è decisamente più reattiva.

Honda Civic e:HEV RS, il posteriore

La rivoluzione del S+ Shift

La vera novità tecnica, però, si chiama S+ Shift. Finora la RS era sinonimo di cambio manuale, ma con questo sistema Honda vuole dimostrare che si può godere della guida anche con due soli pedali.

Non aspettarti il classico effetto ''trascinamento'' di certi ibridi: qui la sensazione è quella di un collegamento meccanico diretto, quasi come se avessi tra le mani un cambio manuale o un doppia frizione rapido.

Sato lo sottolinea chiaramente: quando scali una marcia entrando in curva, il sistema simula il freno motore e mantiene i giri nel punto giusto, senza quei ritardi che tolgono ritmo alla guida. È un'elettronica che lavora con te, non contro di te.

Dettagli che fanno la differenza

Anche l'occhio vuole la sua parte, ma senza inutili eccessi. All'interno trovi le cuciture rosse che richiamano lo spirito sportivo, ma è al tatto che la Civic RS ti convince.

I nuovi paddle al volante in alluminio sono un dettaglio che apprezzerai: sono freddi, solidi, molto lontani dalle levette in plastica che si trovano su tante concorrenti. Ti danno subito la percezione di essere su un’auto di categoria superiore.

Honda Civic e:HEV RS: i nuovi paddle in alluminio

Una doppia anima

In definitiva, questa Civic e:HEV RS è un’auto dalla doppia personalità. È perfetta per il viaggio lungo, dove cerchi comfort e consumi ridotti, ma sa trasformarsi quando hai voglia di divertirti tra le curve, magari attivando quella modalità sportiva che irrigidisce il carattere della vettura senza mai renderla scomoda.

Non è una macchina che urla per farsi notare, ma una compagna di viaggio che asseconda i tuoi desideri. Se cerchi il punto d'incontro tra l'efficienza dell'ibrido e il piacere di guida ''alla vecchia maniera'', forse l'hai trovato.

Sfortunatamente, per ora, la Civic e:HEV RS rimane confinata al mercato giapponese e in Italia il sistema S+ Shift è un'esclusiva della Honda Prelude che ho provato a ottobre 2025.

Ma le cose non rimarranno così per sempre, confermano da Honda: prima o poi anche altri modelli lo adotteranno. Solo che per il momento non possiamo anticipare né quali né quando. Stay tuned!

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/04/2026