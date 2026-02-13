Video

Ti ricordi la vecchia Civic? Questo video te le mostra tutte (e anche di più)

Avatar di Emanuele Colombo, il 13/02/26

27 minuti fa - Evoluzione Honda Civic: tutte le generazioni dal 1972 a oggi in un video

Un video ripercorre l’evoluzione della Honda Civic dal 1972 alle versioni moderne, fino ai concept che anticipano il futuro

C’è un filo rosso che attraversa più di cinquant’anni di storia dell’auto, e porta dritto a una compatta che non ha mai smesso di reinventarsi. Un video di Car Evolution ripercorre l’intera saga della Honda Civic, dalla capostipite del 1972 fino alle proiezioni sul 2035, mostrando come un’idea semplice sia diventata, generazione dopo generazione, un punto di riferimento globale.

Si parte dalle forme essenziali e dall’approccio pragmatico degli esordi, si passa attraverso le svolte stilistiche e tecniche che l’hanno resa un’icona per appassionati e automobilisti comuni, fino ad arrivare alle versioni più moderne.

Esisterà mai una Honda Civic fatta così?

Il gran finale è affidato alla Civic Type R, sintesi estrema di ciò che Honda sa fare quando decide di spingere sull’ingegneria pura. In coda al filmato spuntano anche due concept estranei alla famiglia Civic: non fanno parte della genealogia ufficiale, ma lasciano più di uno spunto su come potrebbe essere il futuro. E a quel punto, la domanda viene naturale: quale Civic ti ha fatto innamorare?

VEDI ANCHE
Honda Civic 2026: prova completa e novità del facelift
Qualcosa è cambiato: ecco come va la nuova Honda Civic 2026 fresca di facelift
Prova in pista della Honda Civic Type R Best Lap da 329 CV
Honda Civic Type R Best Lap 2025: la prova completa della sportiva da 329 CV (video)
Honda Prelude 2026: prova, interni, prezzi, opinioni
Honda Prelude: prova su strada della sportiva ibrida. Emoziona davvero? Il video
Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/02/2026
Tags
hondaconcept carhonda civicvideo auto
Listino Honda Civic
AllestimentoCV / KwPrezzo
Civic 2.0 Elegance 143 CV eCVT 143 / 10539.900 €
Civic 2.0 Sport 143 CV eCVT 143 / 10542.000 €
Civic 2.0 Advance 143 CV eCVT 143 / 10544.400 €
Civic 2.0 Type R 329 / 24259.300 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Honda Civic visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Honda Civic
Logo Honda
Honda
Vedi anche