Ti ricordi la vecchia Civic? Questo video te le mostra tutte (e anche di più)

C’è un filo rosso che attraversa più di cinquant’anni di storia dell’auto, e porta dritto a una compatta che non ha mai smesso di reinventarsi. Un video di Car Evolution ripercorre l’intera saga della Honda Civic, dalla capostipite del 1972 fino alle proiezioni sul 2035, mostrando come un’idea semplice sia diventata, generazione dopo generazione, un punto di riferimento globale.

Si parte dalle forme essenziali e dall’approccio pragmatico degli esordi, si passa attraverso le svolte stilistiche e tecniche che l’hanno resa un’icona per appassionati e automobilisti comuni, fino ad arrivare alle versioni più moderne.

Esisterà mai una Honda Civic fatta così?

Il gran finale è affidato alla Civic Type R, sintesi estrema di ciò che Honda sa fare quando decide di spingere sull’ingegneria pura. In coda al filmato spuntano anche due concept estranei alla famiglia Civic: non fanno parte della genealogia ufficiale, ma lasciano più di uno spunto su come potrebbe essere il futuro. E a quel punto, la domanda viene naturale: quale Civic ti ha fatto innamorare?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/02/2026