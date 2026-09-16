Porsche Cayenne Electric 2027, in arrivo porte automatiche, ricarica wireless e tanta personalizzazione

Non accelerazioni record, non nuovi cavalli. Questa volta Porsche aggiorna la Cayenne Electric puntando su comodità e personalizzazione, con l’introduzione del nuovo model year 2027 che porta in dote novità tecniche e ampliamento della personalizzazione cromatica.

Porte che si aprono da sole

Porsche Cayenne Electric 2027, l'apertura degli sportelli

La novità più pratica riguarda le portiere. Sono disponibili per la prima volta con apertura e chiusura automatica assistita da servomotori su tutte e quattro le porte. Basta un leggero tiro alla maniglia per avviare il movimento, che si completa da solo. Il conducente può anche richiudere la propria portiera semplicemente allacciando la cintura di sicurezza o premendo il pedale del freno. Il sistema è controllabile anche dall’interno tramite i pulsanti dedicati, dal display Flow del sistema Porsche Communication Management (PCM) o da remoto con la Porsche Digital Key.

Per garantire un utilizzo sicuro in ogni condizione, sensori dedicati monitorano costantemente l’area intorno alle porte: se rilevano un ostacolo o una persona, il movimento si interrompe immediatamente. Il sistema dialoga anche con l’assistente di uscita, impedendo l’apertura se un altro veicolo si sta avvicinando. La modalità manuale resta comunque sempre disponibile.

La ricarica wireless diventa ordinabile

Porsche Cayenne Electric 2027, la ricarica wireless

Presentata in anteprima alla IAA Mobility 2025 come prima soluzione wireless da 11 kW dedicata a un veicolo Porsche, la ricarica a induzione Porsche Wireless Charging passa ora dalla fase di anteprima a quella di effettiva disponibilità all’ordine.

Porsche Cayenne Electric 2027, il posizionamento per la ricarica wireless

Il sistema si compone di tre elementi: l’hardware di predisposizione sul veicolo, la piastra di ricezione installata sulla vettura e la piastra a pavimento, quest’ultima resistente alle intemperie e installabile anche all’aperto. Il trasferimento di energia avviene senza contatto fisico, fino a 11 kW e con un’efficienza dichiarata del 90%. Sensori di movimento e un sistema di rilevamento oggetti estranei interrompono automaticamente la ricarica in presenza di un essere vivente vicino al veicolo o di un oggetto metallico che si stia surriscaldando sulla piastra.

Un nuovo comfort a bordo

Tra le novità più particolari c’è la funzione massaggio con audio 4D, che unisce il comfort fisico a un’esperienza sonora immersiva. I sedili anteriori integrano ciascuno 16 cuscini d’aria e sei attuatori sonori nello schienale e nella seduta, per un effetto intenso e avvolgente. Cinque i programmi di massaggio disponibili, con vibrazione selezionabile su diversi livelli di intensità; l’audio 4D può inoltre essere attivato in modo indipendente dal massaggio, con distribuzione e forza delle vibrazioni regolabili dal display centrale. La funzione è integrata anche in tre nuove modalità Wellness Mood, che combinano massaggio pneumatico, vibrazione ed esperienze sonore curate.

Fino a 105 tonalità per la personalizzazione

Sul fronte estetico, la Cayenne Electric entra ora a far parte del programma Paint to Sample di Porsche Exclusive Manufaktur, che aggiunge 92 nuove tonalità alle 13 colorazioni standard già disponibili nelle categorie Contrasts, Shades, Dreams e Legends, per un totale di 105 colori configurabili.

Il pacchetto Interior Style «Director’s Cut», già disponibile su tutta la gamma Cayenne Electric con il suo design bicolore nero e verde firmato Style Porsche ed Exclusive Manufaktur, si arricchisce ora dell’Extended Package Interior Style: rivestimenti in pelle e cuciture a contrasto in verde Delgada, una console sedili in pelle/Race-Tex per gli schienali anteriori e posteriori, e nuovi pannelli battitacco in Race-Tex con cuciture colorate a contrasto, tutti disponibili su ogni declinazione della gamma.

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