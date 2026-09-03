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Porsche 911 European RS: la sportiva da collezione vola all’asta di RM Sotheby’s

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1 ora fa - La 911 classica supera le stime dell'asta di Monterey

La coupé tedesca del 1972, firmata dal team di Thornley Kelham, è stata venduta per una cifra che nemmeno la casa d'aste aveva previsto
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La Porsche 911 European RS del 1972, realizzata dagli specialisti di Thornley Kelham (guarda la homepage di Thornely Kelham) e proposta nella collezione The Driver's Philosophy, ha raggiunto la cifra di 802.500 dollari (circa 690.500 euro) nel corso dell'asta organizzata da RM Sotheby's a Monterey, in California (USA) poche settimane fa (guarda la homepage di RM Sotheby's).

Porsche 911 European RS, una vendita sopra le stime

Il risultato ha superato la stima massima e conferma l'interesse dei collezionisti per la European Collection, che comprende anche Porsche 356 European SL e Jaguar XK European GT Coupé e Roadster.

Porsche 911 European RS: la sportiva del 1972 creata da Thornley Kelham

La filosofia di Thornley Kelham

Simon Thornley, fondatore e direttore dell'azienda, commenta: “La vendita della nostra Porsche 911 European RS all'asta RM Sotheby's è un vero riconoscimento della dedizione e della maestria artigianale che caratterizzano tutti i modelli della nostra European Collection”. E aggiunge: “Dopo quasi vent'anni di restauro di automobili iconiche per concorsi d'eleganza in tutto il mondo, questo dimostra l'incredibile lavoro svolto dal nostro team nel creare vetture reinventate e riprogettate, apprezzate da esigenti collezionisti internazionali”.

Porsche 911 European RS: l'abitacolo creato su misura con materiali pregiati

Tecnica e lavorazione artigianale

Ispirata alla Carrera 2.7 RSR, la European RS combina impostazione moderna, utilizzo quotidiano e massima cura artigianale. Sono previsti 15 esemplari, ciascuno frutto di oltre 6.000 ore di lavorazione, con largo impiego di fibra di carbonio e componenti sviluppati internamente.

Il propulsore è un motore boxer a sei cilindri da 4 litri aspirato, derivato dalla 993, capace di 425 CV e 9.000 giri/min. La potenza arriva alle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a rapporti ravvicinati. RM Sotheby's l'ha definita ''una delle interpretazioni più rare e accuratamente progettate mai create''. La vendita valorizza così l'esperienza di restauro di livello mondiale di Thornley Kelham e la sua capacità di creare modelli unici.

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Alessandro Perelli
Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

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