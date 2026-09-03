Porsche 911 European RS: la sportiva da collezione vola all’asta di RM Sotheby’s

La coupé tedesca del 1972, firmata dal team di Thornley Kelham, è stata venduta per una cifra che nemmeno la casa d'aste aveva previsto

La Porsche 911 European RS del 1972, realizzata dagli specialisti di Thornley Kelham (guarda la homepage di Thornely Kelham) e proposta nella collezione The Driver's Philosophy, ha raggiunto la cifra di 802.500 dollari (circa 690.500 euro) nel corso dell'asta organizzata da RM Sotheby's a Monterey, in California (USA) poche settimane fa (guarda la homepage di RM Sotheby's).

Porsche 911 European RS, una vendita sopra le stime

Il risultato ha superato la stima massima e conferma l'interesse dei collezionisti per la European Collection, che comprende anche Porsche 356 European SL e Jaguar XK European GT Coupé e Roadster.

Porsche 911 European RS: la sportiva del 1972 creata da Thornley Kelham

La filosofia di Thornley Kelham

Simon Thornley, fondatore e direttore dell'azienda, commenta: “La vendita della nostra Porsche 911 European RS all'asta RM Sotheby's è un vero riconoscimento della dedizione e della maestria artigianale che caratterizzano tutti i modelli della nostra European Collection”. E aggiunge: “Dopo quasi vent'anni di restauro di automobili iconiche per concorsi d'eleganza in tutto il mondo, questo dimostra l'incredibile lavoro svolto dal nostro team nel creare vetture reinventate e riprogettate, apprezzate da esigenti collezionisti internazionali”.

Porsche 911 European RS: l'abitacolo creato su misura con materiali pregiati

Tecnica e lavorazione artigianale

Ispirata alla Carrera 2.7 RSR, la European RS combina impostazione moderna, utilizzo quotidiano e massima cura artigianale. Sono previsti 15 esemplari, ciascuno frutto di oltre 6.000 ore di lavorazione, con largo impiego di fibra di carbonio e componenti sviluppati internamente.

Il propulsore è un motore boxer a sei cilindri da 4 litri aspirato, derivato dalla 993, capace di 425 CV e 9.000 giri/min. La potenza arriva alle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a rapporti ravvicinati. RM Sotheby's l'ha definita ''una delle interpretazioni più rare e accuratamente progettate mai create''. La vendita valorizza così l'esperienza di restauro di livello mondiale di Thornley Kelham e la sua capacità di creare modelli unici.

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