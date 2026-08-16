Ferrari Luce, asta da record: il primo esemplare venduto a 40 milioni di dollari

Nessuno vuole la Ferrari Luce? Non sembra proprio, anzi, il primo esemplare di produzione è da record. Infatti, un collezionista ha deciso di accaparrarsi il primo esemplare dell'elettrica di Maranello, quello con il telaio numero 0 (''Chassis 0'') a una cifra esorbitante. Va bene che si tratta del primo esemplare della prima elettrica di Ferrari ma nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe stata venduta a ben 40 milioni di dollari che al cambio sono circa 38,8 milioni di euro.

Ferrari Luce

L'asta è stata gestita da RM Sotheby's e si è svolta durante la Monterey Car Week. Un'asta benefica in quanto i proventi saranno devoluti a sostegno di future iniziative educative attraverso la Ferrari Foundation.

Vendita record

E che si tratti di una vendita record lo testimonia il fatto che la casa d'asta aveva stimato un prezzo finale attorno a 1,1 milioni di dollari, cioè poco meno di 1 milione di euro. Invece, si è andati ben oltre ogni più rosea aspettativa per la gioia dell'amministratore delegato Benedetto Vigna e del nuovo responsabile del marketing Massimiliano De Silvestre. Ferrari Luce, dunque, continua a far parlare e dopo le polemiche sul design arriva una vendita record.

Ferrari Luce

Se la gente continua a discutere sul design di Luce, i collezionisti invece hanno capito il valore assoluto di questa vettura che scrive un nuovo capitolo della storia del Cavallino Rampante.

Un primo esemplare particolare

Va detto, comunque, che il primo esemplare di produzione della Ferrari Luce non era propriamente standard, sempre che esitano Ferrari ''standard''. Si tratta infatti di un esemplare unico dotato di una livrea speciale con finitura Madreperla Semi-Gloss, sviluppata appositamente, che incorpora uno speciale pigmento in grado di produrre riflessi iridescenti.

Gli interni, invece, offrono rivestimenti in pelle Perla Le Mans, un materiale esclusivo sviluppato per il programma Ferrari Tailor Made e derivato da pelli svizzere accuratamente selezionate. Ci sono poi inserti in Grigio Corvara. La prima Ferrari Luce si riconosce poi per ulteriori dettagli esclusivi tra cui cerchi dedicati, pinze freno realizzate appositamente e logo Ferrari su sfondo bianco.

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