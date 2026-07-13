Ferrari Luce, il primo esemplare all'asta: super esclusivo, ecco quanto costa

Ferrari Luce continua a far discutere per il suo design di rottura con la tradizione del Cavallino Rampante e c'è molta curiosità nello scoprire i primi numeri ufficiali degli ordini. Intanto, la prima elettrica di Maranello torna protagonista delle cronache per una novità curiosa. Il primo esemplare di Luce, quello con il telaio numero 0, sarà messo all'asta da RM Sotheby's (cliccate qui) durante la Monterey Car Week, evento organizzato, tra il 13 e il 15 agosto prossimi in California. I proventi dell'asta saranno devoluti a sostegno di future iniziative educative attraverso la Ferrari Foundation.

Ferrari Luce

Il primo esemplare della Ferrari Luce sarà molto speciale

Dal punto di vista del collezionismo, il primo esemplare della Ferrari Luce ha sicuramente un valore molto alto ma c'è di più perché che questo esemplare è stato personalizzato grazie al programma Ferrari Tailor Made.

Com'è fatto l'esemplare numero uno? Si caratterizza per una livrea speciale con finitura Madreperla Semi-Gloss, sviluppata appositamente, che incorpora uno speciale pigmento in grado di produrre riflessi iridescenti. Gli interni, invece, si caratterizzano per la presenza di rivestimenti in pelle Perla Le Mans, un materiale esclusivo sviluppato per il programma Ferrari Tailor Made e derivato da pelli svizzere accuratamente selezionate. Ci sono poi inserti in Grigio Corvara. La prima Luce propone poi ulteriori dettagli esclusivi tra cui cerchi dedicati, pinze freno realizzata appositamente e logo Ferrari su sfondo bianco.

Ferrari Luce

Il primo telaio di produzione del programma Ferrari Luce è dotato di una targa dedicata, dettaglio importante ai fini del collezionismo. Per il resto, è la Ferrari Luce che ben conosciamo e che continuerà a far discutere ancora molto lungo. Design controverso a parte, Luce offre una piattaforma tecnica molto raffinata con 4 motori elettrici per ben 1.050 CV. La promessa è quella di offrire una dinamica di guida identica a quella dei modelli endotermici. Insomma, al volante, Luce sarà comunque una vera Ferrari.

Prezzo

Il prezzo d'asta parte da 1.100.000 dollari che al cambio sono circa 962.000 euro. Sebbene la partecipazione all'asta sia aperta a tutti i partecipanti del mondo, questo veicolo è stato costruito secondo le specifiche statunitensi.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/07/2026