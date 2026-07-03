Ferrari Luce: cosa si nasconde sulla plancia? Sembra proprio un bel sorriso...

Della Ferrari Luce, ormai, si è detto tutto e il contrario di tutto (come configurare Ferrari Luce). Che sia controversa è un dato di fatto: la prima elettrica di Maranello, con quello stile, poi, tanto divisivo. Insomma, ognuno ha un'opinione diversa sulla BEV del Cavallino Rampante (guarda la homepage di Ferrari), e oggi non siamo qui per discutere nuovamente sulle nostre personali convinzioni.

Un dettaglio nascosto negli interni

Tuttavia, se il design esterno è stato ampiamente commentato in maniera discutibile, gli interni stanno invece raccogliendo giudizi più favorevoli grazie a una progettazione ricca di dettagli. Tra questi spicca un elemento curioso che emerge soltanto da alcune angolazioni; soprattutto da una, cioè quando viene inquadrata la plancia dall’alto.

Ferrari Luce: occhi, naso e bocca sulla plancia della supercar elettrica di Maranello?

Vedete anche voi quella simpatica faccina?

Da questa prospettiva, quella zona sembra infatti assumere le vaghe sembianze di un volto, con due bocchette circolari che ricordano gli occhi e un elemento centrale assimilabile a un naso contribuisce a rafforzare l'effetto visivo. Infine, una cucitura nella pelle color cuoio tra i due livelli della plancia stessa sembra formare un'ampia bocca. Insomma, un dettaglio nascosto negli interni, che ci rende più amichevole la supercar elettrica.

Ferrari Luce: un dettaglio curioso nell'abitacolo della controversa BEV del cavallino Rampante

La curiosità nascosta della Luce

La Luce sembra nascondere così un piccolo easter egg di design, o più propriamente una simpatica emoji. Il dettaglio che può essere interpretato come una scelta capace di trasmettere un'immagine più accogliente rispetto alla tradizionale sportività del marchio. Ma a ognuno lasciamo la propria personalissima idea.

Ferrari Luce: l'abitacolo si può configurare con ampia scelta di rivestimenti e finiture

Personalizzazione e richiami al passato

In ogni caso, l'abitacolo mantiene uno stile caratterizzato da geometrie regolari, un'impostazione che richiama il linguaggio progettuale di Apple. La configurazione permette inoltre di scegliere diverse finiture per la parte superiore della plancia: optando per colori scuri, le bocchette risultano meno evidenti, mentre le cuciture continuano a valorizzare il disegno complessivo.

Il curioso effetto visivo del volto, l'ampia possibilità di personalizzazione degli interni e il richiamo ai modelli storici del Cavallino sono tre elementi che contribuiscono a rendere questo progetto particolarmente originale.

Ferrari Luce: ha suscitato tanti commenti per lo stile di rottura con gli altri modelli della casa

Ispirazioni tra passato e innovazione

Resta aperta la domanda sull'intenzione dei progettisti. Secondo alcune interpretazioni, Jony Ive e Marc Newson potrebbero aver inserito volutamente questo dettaglio, anche se non esistono conferme ufficiali. Le prese d'aria superiori richiamano inoltre modelli iconici come la F40 e la 512BB, reinterpretandone il linguaggio stilistico in chiave moderna.

Un particolare che contribuisce ad alimentare il dibattito sulla prima Ferrari elettrica e dimostra come anche un piccolo dettaglio possa diventare protagonista della conversazione tra gli appassionati. Ve ne eravate accorti di questo originale dettaglio? Fatecelo sapere.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/07/2026