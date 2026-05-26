Ferrari Luce si configura online: ecco tutte le personalizzazioni della prima EV di Maranello

Ferrari Luce è arrivata. Se sarà un successo lo scopriremo nel tempo ma intanto il configuratore online è stato già aperto sul sito del Cavallino Rampante e c'è quindi la possibilità di dare una sbirciatina a tutte le opzioni di personalizzazione con cui la prima elettrica Ferrari viene proposta. Non ci sono i prezzi degli optional ma ci interessa poco dato che di partenza la nuova Luce costa già 550 mila euro. Possiamo immaginare che già con pochi optional, il prezzo possa schizzare ulteriormente verso l'alto.

Configuratore Ferrari Luce personalizzazione esterni

Giochiamo con il configuratore

Per prima cosa dobbiamo scegliere il colore. La vogliamo rossa? In realtà ci sono più tinte rosse a disposizione oltre all'azzurro, al giallo, al bianco e a tantissime altre tonalità. Di base c'è comunque la tinta ''rosso corsa''. Una volta scelta la colorazione con cui vogliamo caratterizzare la nostra Luce, possiamo passare alla personalizzazione vera e propria. Non ci piacciono i cerchi offerti di default? Nessun problema, ce ne sono diversi da poter scegliere. Possiamo anche decidere il colore delle pinze dei freni.

Configuratore Ferrari Luce, personalizzazione interni

La personalizzazione può scendere davvero nel dettaglio e chissà quanto costa davvero ma del resto, chi può permettersi la Ferrari Luce non ha certo problemi di budget. Ferrari permette anche di configurare diversi aspetti dell'abitacolo come il colore degli interni, scegliendo anche tra pelle e Alcantara. Sedili, cuciture, tappetini, volante e tunnel centrale. Anche dentro ogni dettaglio può essere personalizzato. Curiosità, il volante riscaldato è solo tra gli optional.

Configuratore Ferrari Luce, accessori

Tra gli accessori ci sono anche il kit baule e trolley. Insomma, se vi piace la Ferrari Luce e avete il budget per acquistarla, Ferrari permette una personalizzazione di fino, come da sua tradizione. Se volete giocarci, questo è il link al configuratore. Se aveste la possibilità, come vi piacerebbe la Ferrari Luce?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 31/05/2026