Ferrari Luce, niente suoni artificiali: così nasce la "voce" della prima elettrica

La Ferrari Luce ha fatto il suo debutto da pochi giorni e come prevedibile, la prima Ferrari elettrica ha fatto molto discutere, soprattutto per il suo design di rottura con la tradizione del marchio. Design a parte, questa vettura è anche tanta tecnologia con l'obiettivo di offrire quell'esperienza di guida tipica di tutte le Ferrari. Da questo punto di vista, Maranello ha lavorato moltissimo. Parte importante dell'esperienza di guida di una sportiva, ancora di più se si chiama Ferrari, è il sound.

Che strada ha scelto il Cavallino Rampante? Niente sound artificiale come hanno fatto altri costruttori che hanno ricreato il suono dei motori endotermici. Maranello, infatti, ha deciso di valorizzare il sound dei motori elettrici. Può sembrare una scelta particolare dato che per definizione le auto elettriche sono molte silenziose. Tuttavia, anche questi motori hanno un loro suono che Ferrari ha deciso di enfatizzare.

Ferrari Luce, vista laterale in rosso

Come suona la Ferrari Luce

Per Maranello il suono può esistere solo se è autentico e funzionale. Dunque, su Luce, il suono non viene generato ma viene ''prelevato direttamente alla sorgente''. Come funzione l'idea del Cavallino Rampante? C'è un accelerometro di precisione installato nella scatola dell’assale posteriore che sostanzialmente va ad acquisire il suono che gli assali elettrici producono e trasmettono nel metallo sotto forma di vibrazione.

Questo sensore permette quindi di portare all'interno dell'abitacolo i suoni generati da organi rotanti, ingranaggi e macchine elettriche, con contenuti indipendenti per il lato sinistro e quello destro. Il sound viene comunque raffinato nel senso che viene trattato da un sistema di filtraggio ed equalizzazione dedicato che va ad attenuare le parti meno gradevoli con un’elaborazione continua e in tempo reale. Questa scelta permette di mantenere fede al DNA Ferrari che punta sull'autenticità, valorizzando così il suono dell'assale elettrico.

Insomma, Ferrari ha lavorato per fare in modo che Luce proponga un sound che sia fedele al modo con cui vene utilizzata con suoni che variano a seconda se si sta accelerando o frenando. L'amplificazione del suono, però, avviene nella posizione ''Perfo'' dell’e-Manettino, quando si cerca il massimo feeling con la vettura. Ma se si vuole, è possibile passare al massimo silenzio per godersi il viaggio nel comfort più totale.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/05/2026