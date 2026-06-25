La Ferrari che nessuno riconosce: la rarissima Conciso è all’asta

Alzi la mano chi aveva già visto questa Ferrari. Quando si parla del Cavallino Rampante, anche gli appassionati più esperti possono imbattersi in modelli poco conosciuti.

Una Ferrari fuori dagli schemi

È il caso della Conciso, una speciale supercar in esemplare unico omologato per la circolazione stradale, attualmente proposta in vendita negli Stati Uniti. Questa vettura nasce da una 328 GTS, profondamente trasformata dalla tedesca Michalak Design (guarda la homepage di Michalak Design), senza alcun coinvolgimento diretto della casa di Maranello (guarda la hompeage di Ferrari). Il risultato è una sorta di barchetta estrema, caratterizzata da un design radicale e da una forte attenzione alla riduzione del peso.

Ferrari Conciso: la one-off creata nel 1993 da Michalak Design all'asta da RM Sotheby's

Dalla 328 GTS alla barchetta Conciso

La trasformazione ha mantenuto invariata la meccanica originale, mentre la carrozzeria è stata completamente riprogettata utilizzando l'alluminio. Presentata al Salone dell'automobile di Francoforte del 1993, la vettura ha intrapreso una lunga storia collezionistica tra Nord America ed Europa prima di fare ritorno negli USA.

Tra il 2022 e il 2023 è stata sottoposta a un importante restauro completo affidato agli specialisti italiani Bacchelli & Villa. Gli interventi hanno permesso di riportare l'auto alle condizioni originali, compresa una nuova verniciatura nelle tonalità Rosso Corsa e Grigio Gunmetal.

Per l'intero progetto sono stati investiti oltre 50.000 euro, mentre la sola verniciatura ha richiesto una spesa superiore a 23.000 euro, una cifra significativa che testimonia il livello di cura dedicato al recupero di questo esemplare unico.

Ferrari Conciso: un restauro costato oltre 50.000 euro

Restauro costoso e valore collezionistico elevato

L'investimento effettuato sulla Conciso assume ancora più rilevanza considerando che l'auto era stata aggiudicata all'asta nel 2018 per 109.250 dollari. Oggi la vendita è gestita da RM Sotheby's attraverso la piattaforma Sealed, una modalità che non renderà pubblico il prezzo finale di aggiudicazione. La rarità assoluta del modello e la sua storia particolare potrebbero tuttavia attirare l'attenzione di numerosi collezionisti internazionali. Guardate come si presenta la one-off all’asta (qui, il link a RM Sotheby’s)

Ferrari Conciso: un esercizio di stile e tecnologico realizzato senza il supporto di Maranello

Peso piuma e prestazioni sorprendenti

Grazie all'ampio utilizzo dell'alluminio, la Conciso ferma l'ago della bilancia a soli 889 kg, circa 360 kg in meno rispetto alla vettura da cui deriva. Il motore resta quello originale della 328 GTS, ma la significativa riduzione di massa permette di migliorare le prestazioni. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in circa cinque secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 274 km/h. A confermare il fascino di questa creazione unica contribuisce anche la sua apparizione nel programma Jay Leno's Garage nel 2019, che ha contribuito a far conoscere una delle Ferrari più insolite mai realizzate. A voi piace questa opera unica? Se siete pronti per fare un’offerta, affrettatevi perché avete ancora poche ore.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/06/2026