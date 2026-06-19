Questa Ferrari Dino 246 GTS ha un motore V8 e vale già una fortuna

Questa Ferrari Dino 246 GTS è molto particolare in quanto il suo motore V6 è stato sostituito con V8 aspirato di maggiore cilindrata. Adesso, questo esemplare è stato messo all'asta negli Stati Uniti presso Bring a Trailer (cliccate qui).

Ferrari Dino 246 GTS

Una Dino 246 GTS molto speciale

Questa particolare Dino 246 GTS è un modello del 1972 che è stato restaurato e modificato dall'azienda britannica Moto Technique tra il 2017 e il 2018. Originariamente, la vettura era dotata di un motore V6 di 2,4 litri ma tale propulsore è stato sostituito e adesso sotto al cofano troviamo un V8 aspirato di 3,6 litri la cui potenza, si dice, superi i 400 CV. Il motore è poi abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. La trazione è posteriore .Oltre al nuovo motore, questo speciale esemplare della Ferrari Dino è stato dotato di un nuovo radiatore in alluminio, ammortizzatori coilover e barre antirollio sia anteriori che posteriori.

Nel processo di restauro e trasformazione della vettura di Maranello, la carrozzeria è stata totalmente riverniciata in una speciale tinta nera. Rispetto al modello originale, l'auto offre adesso nuove coperture dei fari in plexiglas, cerchi da 17 pollici di dimensioni maggiori e pneumatici moderni Michelin Pilot Sport 4S. Monta anche i freni di una Ferrari 360 Modena.

Ferrari Dino 246 GTS

Anche l'abitacolo è stato rivisto e personalizzato. All'interno troviamo sedili Daytona in pelle rossa e nera. Ci sono poi tappetini rossi, una leva del cambio a griglia e un moderno impianto audio. L'esemplare della Ferrari Dino 246 GTS dell'asta ha percorso circa 8.500 miglia (13.679 km).

Prezzo

Quanto può valere una vettura simile? Quanto sarebbero disposti a pagare i collezionisti? A quanto pare molto dato che al momento le offerte hanno già superato quota 800 mila dollari (oltre 700 mila euro). Se una Dino pesantemente modificata come questa meriti una cifra del genere è una domanda legittima, dato che i collezionisti normalmente tendono a preferire l'originalità di una vettura. Almeno in questo caso, però, sembra non essere così.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/06/2026