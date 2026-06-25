Questa Ferrari SF90 XX Stradale è unica al mondo: un omaggio esclusivo alla Toscana

Grazie al programma Tailor Made, Ferrari è in grado di realizzare modelli unici davvero molto speciali come nel caso di questa SF90 XX Stradale.

Un esemplare unico ispirato ai colori della Toscana

Della SF90 XX Stradale sono stati prodotti solo 799 esemplari in tutto il mondo, e questo è stato oggetto di un'ampia personalizzazione nell'ambito del programma Tailor Made dell'azienda. La carrozzeria si caratterizza per la speciale colorazione Verde Volterra, una tinta cangiante a 4 strati, che Ferrari ha introdotto all'inizio del 2022 per la sua esclusiva collezione di vetture Cavalcade, realizzate per celebrare il decimo anniversario di questo evento. In pratica si tratta di un raduno itinerante su invito, dove i clienti possono guidare le proprie supercar in percorsi spettacolari tra paesaggi, arte ed eccellenze enogastronomie.

Ferrari SF90 XX Stradale

Questa tinta trae ispirazione dai colori della Toscana. A contrasto troviamo dettagli in colore arancione che troviamo ad esempio sulle prese d'aria sul cofano, sulle strisce decorative presenti nella parte anteriore, laterale e posteriore, e sull'alettone posteriore. Questa esclusiva supecar presenta inoltri numerosi elementi in fibra di carbonio a vista, come la parte centrale del cofano e l'alettone posteriore.

Ovviamente la personalizzazione ha riguardato anche l'abitacolo dove troviamo rivestimenti in Alcantara con inserti in Ultrasuede nero JX, cuciture a contrasto Sella e Serafil nere. Come per ogni altro modello SF90 XX, sono presenti numerose zone in fibra di carbonio, inclusi i pannelli delle portiere e il tunnel della trasmissione.

Motore: oltre 1.000 CV per divertirsi

Personalizzazione a parte, la meccanica della Ferrari SF90 XX Stradale non cambia. Questo significa che il cuore pulsante rimane sempre un motore V8 biturbo di 4 litri di cilindrata abbinato a tre unità elettriche, due sull'asse anteriore e una sull'asse posteriore tra il motore endotermico e il cambio. Complessivamente, a disposizione ci sono ben 1.030 CV, quanto basta per raggiungere una velocità massima di 320 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi.

Non sappiamo quanto questa versione speciale sia costata al cliente che l'ha commissionata. Il modello standard parte da circa 770 mila euro e quindi è lecito attendersi un costo finale molto più alto.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/06/2026